Путин назвал условия для возвращения России к зерновой сделке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены все без исключения принципы участия в ней.
Глава государства отметил, что продлевать ее в настоящее время было лишено смысла, так как ее условия не выполнялись. Он также подчеркнул, что Россия вернется в соглашение, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы участия в ней.
Путин заявил, что Запад предпринял все усилия для того, чтобы «пустить под откос» зерновую сделку. В результате выхода из зерновой инициативы, российские аграрии потеряли около $1,2 млрд. Наряду с этим, президент указал на то, что РФ готова заместить украинское зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе.
Зерновая сделка прекратила свое действие с 18 июля. Об этом, накануне, сообщил МИД РФ. Причиной выхода из соглашения стало невыполнения условий сторонами договора.
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Путин заявил, что Запад предпринял все усилия для того, чтобы «пустить под откос» зерновую сделку. В результате выхода из зерновой инициативы, российские аграрии потеряли около $1,2 млрд. Наряду с этим, президент указал на то, что РФ готова заместить украинское зерно на мировом рынке как на безвозмездной, так и на коммерческой основе.
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Анастасия Крестьянова