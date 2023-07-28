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Путин назвал верность традиционным ценностям объединяющим фактором для жителей России и стран Африки

28 июля 2023, 14:45

Фото: сайт Кремля

Традиционные ценности являются основой существования. Приверженности им объединяет народы России и стран Африки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
Так российский лидер прокомментировал слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о том, что республика привержена традиционным ценностям, передает ТАСС.

«Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран. Ведь традиционные ценности — это основа нашей национальной идентичности, нашего существования и нашего суверенитета», — сказал президент России.


Владимир Путин также добавил, что традиционные ценности не только составляют основу здорового общества, поддерживают институты семьи и брака, но и лежат в основе российской государственности.

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Финляндия прекращает прием заявлений на выдачу виз
Финляндия с 1 августа прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге
28 июля 2023, 15:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

С 1 августа Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF.
Новость дополняется...
 
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#сша
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#финляндия
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Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества
Зеленский подписал закон о переносе празднования на Украине Рождества на 25 декабря
28 июля 2023, 14:17

Фото: iStock/alzay

Президент Украины подписал закон, согласно которому, празднование Рождества на Украине будет проходить 25 декабря. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Отмечается, что соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля. 

Кроме того, Раскольническая Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь.

Ранее, украинский лидер Владимир Зеленский выступил с инициативой о легализации каннабиса в медицинских целях. Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении. По словам главы государства, препараты на основе наркотического вещества поможет преодолевать украинцам психологические проблемы.  

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#препараты
#лидер
#владимир зеленский
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Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
Путин: Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
28 июля 2023, 13:59

Фото: kremlin.ru

Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией, заявил российский лидер Владимир Путин а полях саммита Россия-Африка.
«Все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются от переговоров, включая и вопросы безопасности», - прокомментировал ситуацию глава РФ.   

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта с Украиной.

«Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», - подметил Песков.

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#россия
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#украина
#нато
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В Ленинградской области на берегу реки нашли труп инженера-геолога
В Ленинградской области на берегу реки нашли труп инженера-геолога, его жена пропала без вести
28 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/Soumen Hazra

На берегу реки в Ленинградской области нашли труп инженера-геолога, его жена пропала без вести. Об этом сообщает телеграмм-канал «112».
Тело мужчины было обнаружено в 20 метрах от берега озера. По информации портала, рядом с погибшим замечена большая воронка от взрыва. Супруга мужчины пропала без вести.

Сообщается, что семейная пара прибыла отдыхать на природу 21 июля, однако, домой они не вернулись. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от удара взрывной волны. Женщину продолжают искать.

Причиной взрыва могла стать металлическая печь, которая была установлена недалеко от места отдыха пары. 

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#смерть
#труп
#мужчины
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Литва лишит фигуристку Дробязко гражданства из-за выступления в шоу Навки
МВД Литвы попросило президента страны лишить фигуристку Дробязко гражданства
28 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/proBAKSTER

МВД Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства. Об этом сообщает LRT.
В ведомстве объяснили свое ходатайство тем, что фигуристка принимала участие в шоу Татьяны Навки в 2006 году, в рамках которого, Россия представлялась в образе великой державы. 

Граждансво Литвы Дробязко получила в 1993, чтобы иметь возможность представлять страну на Олимпийских играх ​в парном катании с Повиласом Ванагасом. Ранее, парламент Литвы поддержал инициативу ​о лишении гражданства фигуристки, однако, Департамент госбезопасности страны не ​выявил угрозы в лице спортсменки для страны. 

В настоящее время, в законодательство внесены ​поправки, которые позволяют удовлетворить инициативу МВД.

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#россия
#мвд
#страны
#спортсмены
#поправки
#парламент
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МИД РФ заявил о намерении открыть посольства в Африке
МИД РФ: Россия будет работать над открытием посольств во всех странах Африки
28 июля 2023, 13:18

Фото: iStock/iDymax

В МИД РФ заявили, что Россия будет работать над открытием посольств во всех странах Африки.
В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что намерены возобновить работу тех посольств, которые прекратили свою деятельность на территории африканских стран в 90-е годы. 

Накануне сообщалось, что Белоруссия направила просьбу об открытии посольства в стране. Российский МИД принял решение открыть ведомство в Краснодарском крае. Властям региона дано поручение об обеспечении ​дипломатов жильем и рабочими местами. 

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#мид
#белоруссия
#посольство
#рф
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На Украине, в отличии от России, продолжают придерживаться непримиримой позиции
Песков: Россия, в отличии от Украины, сохраняет открытость к урегулированию конфликта
28 июля 2023, 11:39

Фото: kremlin.ru

Россия сохраняет открытость к урегулированию конфликта с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свои непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они в достаточно непростой ситуации, но тем не менее они по-прежнему отвергают какую-либо возможность диалога», - прокомментировал ситуацию Песков.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что не уходит от обсуждения украинской проблемы. 

«Украинская проблема – острая, мы не уходим от обсуждения этого кризиса», - заявил глава РФ.     

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#владимир путин
#песков
#рф
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Путин призвал бороться за свой суверенитет
Путин: За свой суверенитет надо бороться
28 июля 2023, 11:14

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин, на полях саммита Россия-Африка, призвал бороться за свой суверенитет.
«За свой суверенитет надо бороться, защищать, не опускать руки. Уверен, РФ и страны Африки солидарны в этом», - прокомментировал ситуацию глава РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина уже потеряла свой суверенитет.

«Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян», - прокомментировал ситуацию Орбан. 

В рамках африканского саммита Владимир Путин также напомнил, что не уходит от обсуждения украинской проблемы.

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#россия
#африка
#владимир путин
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Путин назвал сумму списанной Россией задолженности стран Африки
Путин: Общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет $23 млрд
28 июля 2023, 11:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил, что общая сумма списанной Россией задолженности стран Африки составляет 23 млрд долларов. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на саммите Россия-Африка.
Глава государства отметил, что Россия продолжит помогать африканскому континенту. По словам российского лидера, Москва намерена отправить Африке еще 90 млн. для погашения внешних долгов.

Он также добавил, что несмотря на введенные санкции, Россия направила в прошедшем году африканским странам 11,5 млн тонн зерна. ​За ​полугодие 2023 года, направлено около 10 тонн продовольствия. ​Путин также ​сообщил, что Москва на безвозмездной основе направляет Африке оружие, для того, чтобы ​африканские государства могла укреплять свою ​безопасность. 

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#москва
#россия
#санкции
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