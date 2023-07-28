Путин назвал верность традиционным ценностям объединяющим фактором для жителей России и стран Африки

Фото: сайт Кремля
Традиционные ценности являются основой существования. Приверженности им объединяет народы России и стран Африки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании саммита Россия - Африка.
Так российский лидер прокомментировал слова президента переходного периода Мали Ассими Гоиты о том, что республика привержена традиционным ценностям, передает ТАСС.
«Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран. Ведь традиционные ценности — это основа нашей национальной идентичности, нашего существования и нашего суверенитета», — сказал президент России.
Владимир Путин также добавил, что традиционные ценности не только составляют основу здорового общества, поддерживают институты семьи и брака, но и лежат в основе российской государственности.
Читайте также:
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности стран Африки
Россия и страны Африки выступили за многополярность
Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом
«Это то, что, безусловно, объединяет Россию и подавляющее большинство людей, которые живут на Африканском континенте, подавляющее большинство африканских стран. Ведь традиционные ценности — это основа нашей национальной идентичности, нашего существования и нашего суверенитета», — сказал президент России.
Читайте также:
Путин назвал сумму списанной Россией задолженности стран Африки
Россия и страны Африки выступили за многополярность
Россия выступает за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом
Александр Бойцов