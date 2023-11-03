Путин: не было бы и мысли о возврате Крыма, если бы к русским относились нормально

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что если бы на Украине нормально относились к русским людям, их языку и культуре, то Россия бы не стала возвращать полуостров в свой состав. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Российский лидер отметил, что если бы у РФ и братской Украины складывались нормальные, современные отношения, то в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом.
Ранее глава государства сообщил, что Россия не могла не встать на защиту людей сначала в Крыму, а потом в Донбассе и в Новороссии. Россию просто поставили перед выбором, в рамках которого нельзя было совершить другой шаг.
Напомним, Путин проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».
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Екатерина Коршунова