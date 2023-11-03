Путин: Не было никакой Украины в составе Российской Империи

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Никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России.
Забавные попытки киевского режима принизить роль России в мировой истории, называть нашу страну не Россией, а «Московией», вытравить из умов и сердец своих граждан все, что связано с русской культурой и русским языком, очень напоминают очередную попытку создать «глобус Украины».
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Александр Бойцов