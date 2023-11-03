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Путин: Не было никакой Украины в составе Российской Империи

03 ноября 2023, 15:26
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России.

Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин во время своего выступления на встрече с членами Общественной палаты. Свою национальную идентификацию украинцы, ранее низведенные до рабского состояния польской шляхтой, обрели по сути только при помощи России, поддержавшей Богдана Хмельницкого.

Забавные попытки киевского режима принизить роль России в мировой истории, называть нашу страну не Россией, а «Московией», вытравить из умов и сердец своих граждан все, что связано с русской культурой и русским языком, очень напоминают очередную попытку создать «глобус Украины».

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#украина
#россия
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Путин заявил о высочайшем уровне коррупции на Украине
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет в мире
03 ноября 2023, 15:48

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что такой коррупции как на Украине нет в мире. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
По словам российского лидера, «ставка на все, даже на голос в Верховном и Конституционном суде».

Ранее Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Глава государства проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#президент
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#владимир зеленский
#путин
#рф
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США задумали смену элит на Украине, заявил Путин
Путин: США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией
03 ноября 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что США задумали на Украине смену элит из-за проблем с коррупцией. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#владимир зеленский
#путин
#украина
#сша
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Путин заявил, что Россия перестанет быть «бензоколонкой» для других стран
03 ноября 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия перестанет быть «страной-бензоколонкой». С таким заявлением он выступил на встрече с членами Общественной палаты РФ, сообщает ТАСС.
Российский лидер отметил, что РФ должна быть во всех смыслах независимой и суверенной, а российская экономика должна быть самодостаточной, чтобы позлить государству «не только выживать, но и идти вперед». 

«Мы превращаемся из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством, сейчас оно составляет 43% в структуре экономике», — заявил Путин.
Встреча с членами Общественной палаты обновленного, восьмого состава, который сформировали  в июне этого года, проходит в Музее победы в Москве. Глава РФ отметил, что мероприятие состоялось накануне важного для страны праздника — Дня народного единства.

В ходе встречи российский лидер также заявил, что никакой Украины не было в составе Российской Империи. Титул российского государя звучал как император всея Руси, а также Малыя и Белыя России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Теперь уже по-другому поют»: Путин о желании Запада победить РФ на поле боя
03 ноября 2023, 15:34

Фото: kremlin.ru

Страны Запада намеревались победить Россию на поле боя, однако, сейчас их риторика координальным образом поменялась, об этом заявил глава РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.
«В военном плане - вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», - прокомментировал ситуацию российский лидер. 

Напомним, ранее американский журнал U.S. News & World Report признал российскую армию самой сильной в мире. Вооруженные силы РФ в рейтинге обошли Соединенные Штаты и Китай. Отмечается, что в опросе приняли участие 17,2 тысяч человек из 36 стран мира.

В то же время, мировые СМИ все чаще говорят о тотальном провале Запада на полях специальной военной операции, тогда как успехи России остаются безоговорочными.

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#владимир путин
#россия
#сво
#военные
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Путин: у РФ изначально не было планов присоединять Крым
Путин: Россия присоединила Крым и Донбасс для их защиты
03 ноября 2023, 15:32

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у РФ и братской Украины складывались нормальные, современные отношения, то в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом. Об этом Путин сообщил на встрече с новым составом Общественной палаты РФ.
Путин добавил, что полуостров Крым, а также Донбасс были присоединены к РФ, чтобы защитить граждан, которые проживают на этих территориях от «нацистской мрази» на Украине.

Ранее глава российского государства сообщил, что РФ и сейчас защищает свои морально-нравственные ценности, культуру и язык, а также помогает это сделать и жителям Новороссии. Путин также отметил, что на всех переломных этапах единство россиян было ключевым.

Напомним, российский лидер проводит встречу с членами Общественной палаты восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов РФ. Встреча происходит на площадке итогового форума «Сообщество».

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#путин
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Путин раскрыл, почему Россию так активно исключают из международных организаций
Путин видит связь между военной силой РФ и желанием исключить ее из организаций
03 ноября 2023, 15:21

Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин увидел связь между военной силой России и желанием исключить её из международных организаций.
«Чем сильнее мы будем в военно-техническом плане, тем меньше желания будет исключить нас из каких-либо международных союзов», - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.

При этом, вчера глава МИД РФ Сергей Лавров о Международном олимпийском комитете (МОК), который исключил из всех соревнований Россию, однако, в ситуации с палестино-израильским конфликтом, заявил об ответственности за дискриминацию. По словам Лаврова, МОК в очередной раз показал свою предвзятость и несостоятельность.

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#владимир путин
#россия
#военные
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Политолог Ципис: Израиль пытаются взять в кольцо
Политолог Ципис заявил о желании нескольких группировок взять Израиль в кольцо
03 ноября 2023, 15:14

Фото: IStock/John Theodor

Израиль пытаются взять в кольцо и втянуть в гражданскую войну между Саудовской Аравией и Ираном. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
По словам эксперта, на востоке западной реки Иордан организовались ячейки «ХАМАСа» и «Исламского Джихада»*, на северной границе с Ливаном находится группировка «Хезболла», на юге — «ХАМАС» в секторе Газа, а теперь открывается фронт в направлении Красного моря.
«Поскольку расстояние между Йеменом и Израильским побережьем Красного моря довольно внушительное, то они [йеменские хуситы] используют баллистические ракеты, которые поставляет им Иран. Также они используют беспилотники-самоубийцы дальнего действия. Нагруженные взрывчаткой, они могут пролететь только в одну сторону и там взорваться», — сказал Саймон Ципис.
Сейчас крылатые баллистические ракеты со стороны Йемена Израиль сбивает с помощью ПВО над Красным морем. Однако не исключено, что в будущем на страну могут напасть с других территорий.
«“Йеменские хуситы”, то есть фактически группировки иранских прокси, находятся не только в Йемене, — они рассеяны практически по всему Ближнему Востоку, по всему Персидскому заливу и Аравийскому полуострову. Поэтому, возможно, что мы увидим пуск беспилотников с территории намного ближе, чем Йемен», — добавил собеседник.  
*  организация признана экстремисткой и террористической и запрещена в России

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#израиль
#иран
#ракета
#война
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В немецком парламенте призвали правительство прекратить санкционную политику
03 ноября 2023, 15:06

Фото: istockphoto/photosvit

Депутат бундестага от немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), член комиссии по вопросам экономической политики Лейф-Эрик Хольм обратился к правительству ФРГ с призывом покончить с санкционной политикой, которую он назвал «безумной».
Как считает парламентарий, это поможет снизить непомерно высокие энергетические затраты. Он также добавил, что санкции, которые приносят вред тем, кто их вводит, а не тем, против кого они направлены — это политический и экономический нонсенс. Хольм также предложил расширить энергоснабжение за счет возвращения к атомной энергетике.

По мнению депутата, вина за снижение немецкого экспорта лежит на энергетической политике правительства Германии, а также на санкциях, которые ведут к саморазрушению. Хольм считает правительственную коалицию ответственной за то, что Германия теряет привлекательность как место для ведения бизнеса.

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#санкции
#вред
#германия
#снижение
#счёт
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Жители Подмосковья смогут принят участие в общероссийской тренировке системы ДЭГ
03 ноября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Жители из Московской области могут стать частью общероссийской тренировке системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Дистанционное электронное голосование — это тип голосования на территории Российской Федерации с использованием специального программного обеспечения, для которого не требуется бумажный избирательный бюллетеня.

Стоит отметить, что на выборах губернатора в сентябре 2023 года впервые в Московской области использовали систему ДЭГ. Всего за три для голосования ей воспользовались более 500 тысяч человек. Это 88,52% жителей, которые подавали заявки на ДЭГ.

В Московской области тренировка пройдет с 15 по 17 ноября.

Регистрация участников проводится до 13 ноября включительно. Что принять участие любой желающий должен: 

— подать заявление на портале Госуслуг в период до 13 ноября 23:59;

— в личном кабинете можно будет отслеживать статус заявления. Уведомление о одобрении заявления также придет в ЛК Госуслуг;

— с 15 по 17 ноября  нужно будет зарегистрироваться авторизоваться на портале ДЭГ и подтвердить свою личность;

— после регистрации участник сможет получить доступ к электронному тестовому бюллетеню.

Кроме этого, система дистанционного электронного голосования помогает жителям участвовать в жизни и решении вопросов Подмосковья не выходя из дома.

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