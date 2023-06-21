Путин не исключил введение уголовной ответственности за поджоги травы и леса

Фото: сайт Кремля
По итогам совещания с правительством Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за поджог травы и леса
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о целесообразности введения уголовной ответственности за поджог травы и леса, сообщает Кремль. Как стало известно, рассмотреть соответствующий аспект необходимо до 1 августа 2023 года.
Отмечается, что привлекать граждан к уголовной ответственности планируется вне зависимости от наступившего ущерба.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с правительством.
«Правительству... рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности и (или) лесных насаждений», — сообщается в перечне поручений президента.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с правительством.
Екатерина Коршунова