Путин не ответил на приглашение главы Чечни Кадырова посетить республику

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания по общественному транспорту пригласил президента России Владимира Путина посетить республику.
Во время совещания Кадыров отчитался о транспортной сфере Чечни. По его словам, она многие годы находилась в упадке из-за двух войн, но сейчас транспорт возрождается и активно развивается.
Также глава Чечни отметил, что антироссийские санкции Запада имели положительный эффект, чего совершенно не ожидали инициаторы этих ограничений. По словам Кадырова, это позволило нарастить собственное производство и приступить к развитию многих отраслей.
Поблагодарив Путина за вклад в развитие транспорта республики, Кадыров пригласил главу государства посетить Чечню. Однако российский президент не ответил на это приглашение.
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Также глава Чечни отметил, что антироссийские санкции Запада имели положительный эффект, чего совершенно не ожидали инициаторы этих ограничений. По словам Кадырова, это позволило нарастить собственное производство и приступить к развитию многих отраслей.
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Анастасия Чинкова