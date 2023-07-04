Путин не сомневается в победе России

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России в конфликте и выразил благодарность херсонцам за терпение и мужество на встрече с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, которая прошла в Екатерининском зале Кремля.
Херсонской области, потому что люди проявляют удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал», - сказал Путин.
По его словам, региону необходимо поддерживать движение вперед совместно с Россией. Глава государства подчеркнул, что это принципиальный и важный вопрос.
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Элина Позднякова