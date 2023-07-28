Путин: нейтральный статус Украины для нас имеет принципиальное значение

По словам главы российского государства, РФ никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и до сих пор готова искать пути мирного урегулирования конфликта. Путин напомнил, что в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.Президент заявил, что Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним. Также Путин подчеркнул, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими государствами: «Не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других».



