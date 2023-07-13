Путин: некоторые страны устроили России технологическую блокаду

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Президент России Владимир Путин заявил, что правящие элиты некоторых стран устроили РФ технологическую блокаду. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании Форума будущих технологий.
Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.
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