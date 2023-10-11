Путин: Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта

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Необходимо избежать разрастания конфликта между Палестиной и Израилем, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Необходимо избежать расширения палестино-израильского конфликта», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Ранее Путин также заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей.
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Евгения Парфентьева