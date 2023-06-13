Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации в России сегодня нет

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Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительной мобилизации на сегодняшний день
Глава России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день в России не требуется дополнительная мобилизация, так как с февраля было набрано около 150 тысяч контрактников.
Он также рассказал, что в России с февраля набрали 150 тысяч контрактников и шесть тысяч добровольцев. Только за последнюю неделю было подписано 9,5 тысяч контрактов, отметил российский лидер. Таким образом, по словам главы государства, из докладов Минобороны РФ следует, что на сегодняшний день необходимости в дополнительной мобилизации в России нет.
Также Путин в ходе встречи с военкорами заявил, что в целом в стране вводить военное положение нет необходимости. Он также пообещал в ближайшее время решить проблему обстрелов Белгородской области.
«Некоторые общественные деятели говорят, что нужно набрать ещё около миллиона, но это зависит от того, чего мы хотим. Необходимости в дополнительной мобилизации сегодня нет», - заявил Путин военкорам.
Также Путин в ходе встречи с военкорами заявил, что в целом в стране вводить военное положение нет необходимости. Он также пообещал в ближайшее время решить проблему обстрелов Белгородской области.
Элина Позднякова