Путин: Несколько тысяч бойцов «Вагнера» подписали контракты с ВС РФ

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Несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракт с российской армией, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
«Несколько тысяч бойцов, которые ранее служили в частной военной компании «Вагнер», подписали контракт с Минобороны РФ», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее глава РФ заявил, что за время контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли свыше 90 тысяч человек. Он также отметил, что помимо личного состава, украинская армия потеряла 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса.
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Евгения Парфентьева