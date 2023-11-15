Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин о честных выборах в России и вмешательстве в них

Путин о честных выборах в России и вмешательстве в них

Путин назвал честные выборы важными для сохранения стабильности
15 ноября 2023, 17:16
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выступил на церемонии, посвященной 30-летию Центральной избирательной компании.
Российский лидер обратил внимание на то, что проведение честных выборов является залогом сохранения внутриполитической стабильности. Он также добавил, что любые попытки вмешательства в избирательные процессы страны будут немедленно пресекаться.
Глава государства также выразил уверенность в том, что члены комиссий будут работать с населением.


В ходе торжественного мероприятия, Владимир Путин вручил главе ЦИКа орден за заслуги перед Отечеством II степени и отметил вклад Эллы Памфиловой в избирательные процессы.

Читайте также:

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова

Путин поздравил Роскомнадзор, отметив важность борьбы против раскола общества РФ
#владимир путин
#мероприятия
#компании
#лидер
#рф
#выборы
#россия
#цик
Читайте нас в
Путин вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени
15 ноября 2023, 17:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил главу ЦИК Эллу Памфилову в ходе церемонии, посвященной 30-летию комиссии.
Глава государства вручил Памфиловой орден за заслуги перед Отечеством II степени.
 
Он также заявил, что проведение честных выборов в стране очень важно. Он назвал законность избирательного процесса залогом сохранения стабильности в стране.
 
В ходе своего выступления на торжественной церемонии, президент выразил надежду на то, что члены ЦИКа будут продолжать вести просветительскую работу с населением. 
 
В свою очередь, глава комиссии поблагодарила присоединенные к РФ регионы за проведение выборов о особенно сложных и опасных условиях. 

Читайте также:

Путин о честных выборах в России и вмешательстве в них

Путин проведет встречу с «большим бизнесом»

Путин решил судьбу компании USM миллиардера Усманова
#президент
#путин
#выборы
#россия
#цик
#элла памфилова
Читайте нас в
Армения ищет партнеров для поставок оружия
Пашинян: Армения ищет партнеров для поставок ей вооружения
15 ноября 2023, 17:02

Фото: istock / Wirestock

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван сейчас ищет новых партнеров, которые смогут поставлять им оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы диверсифицируем наши отношения в области безопасности, так как наши партнеры в сфере безопасности не могут, в том числе по объективным причинам, продавать нам оружие и боеприпасы», — заявил Пашинян.
Он объяснил, что страна не собирается выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Отсутствие Ирина на мероприятиях ОДКБ он объясним «разными причинам».

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко отнёсся к отказу премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск спокойно

В то время как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что Пашинян не приедет на саммит. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире

Маск заявил, что Залужный ценит жизни солдат, а Зеленский превратился в мясника

Востоковед Корнеев назвал положительными грядущие переговоры глав КНР и США
#оружие
#боеприпасы
#вооружение
#министр
#отношения
#новости
#армения
Читайте нас в
В Турции проходит саммит жён глав государств и правительств по ситуации в Газе
15 ноября 2023, 16:58

Фото: istockphoto/IherPhoto

Сегодня, 15 ноября, в Стамбуле под председательством первой леди Турции проходит саммит, посвященный ситуации на Ближнем Востоке и эскалации боевых действий в секторе Газа. В нём участвуют супруги глав государств и правительств.
Своё видеообращение участницам встречи направила первая леди и по совместительству первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, передает телеграм-канал AZfront. Она заявила, что её страна поддерживает скорейшее разрешение палестино-израильского конфликта на основе «принципа двух государств», базирующегося на основе положений международного права и соответствующих резолюциях ООН.

Ранее представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Октябрь оглы Амирбеков заявил, что все азербайджанцы крайне опечалены гибелью людей в конфликте, который имеет отнюдь не религиозные, а территориальные причины. Именно поэтому республика, как ​разочаровываются действиями Израилянезависимость Палестиныи большинство членов ООН, голосовала за перемирие в секторе Газа и осуществление принципа «двух государств для двух народов».

Читайте также:

Лавров рассказал, как можно решить ближневосточный конфликт

Эрдоган: Залог мира на Ближнем Востоке — независимость Палестины

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС
#права
#президент
#оон
#турция
#сектор газа
#палестина
Читайте нас в
«Я не готовлю почву»: Пашинян о выходе из ОДКБ
Пашинян: Армения не будет менять свою политику, пока не решит вопрос с ОДКБ
15 ноября 2023, 16:49

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна в настоящее время не приняла решение о выходе из ОДКБ.
Пашинян пояснил, что до тех пор, пока Армения не заявит о своем выходе из ОДКБ или продолжении участия в нем, говорить о политике страны нет смысла. 
 
«Я ни для чего не готовлю почву, эта почва либо есть, либо ее нет», — ответил Пашинян на вопрос о том, готовится ли страна к выходу из организации. 
Прежде сообщалось, что премьер-министр Армении заявил, что государство не примет участие на грядущем заседании ОДКБ, которое состоится в конце текущего месяца в Минске. При этом причины Пашинян не озвучил. 

Читайте также:

Эйсмонт: Лукашенко спокойно отнёсся к неучастию Пашиняна в саммите ОДКБ

В Кремле выразили сожаление об отказе Пашиняна участвовать в заседании ОДКБ

Пашинян не примет участие в заседании ОДКБ в Минске
#министр
#армения
#государство
#лукашенко
#россия
Читайте нас в
Госдума приняла проект бюджета на 2024 год в основном чтении
15 ноября 2023, 16:18

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который определяет размер федерального бюджета на 2024-2026 годы.
Средства будут направлены на культуру, образование, здравоохранение, кинематографию и сельское хозяйство. Документ также предусматривает выдачу субсидий, льготных кредитов и компенсацию убытков российским производителям. 
 
Проект бюджета предусматривает рост доходов государства в 2024 году до 33, 66 трлн рублей. Дефицит при этом может быть в значении 1,595 трлн рублей. 
 
Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что объем расходов бюджета РФ за последние пять лет вырос в два раза. По его словам, это связано со спецоперацией, на которую выделяются дополнительные средства. Министр добавил, что правительство намерено направить на нужды оборонного ведомства около 11 трлн рублей в следующем году. 

Читайте также:

«Термин повышение неверный»: что будет с пенсиями в России в 2024 году на самом деле

Депутат Хамзаев: Надо исключить образы исторических сооружений с алкоголя

В Госдуме предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии
#сельское хозяйство
#образование
#правительство
#проект
#антон силуанов
#министр
#дефицит
#профессии
#рф
Читайте нас в
Эрдоган: Израиль — террористическое государство, проклятое во всем мире
15 ноября 2023, 16:02

Фото: сайт Кремля

Во время выступления в парламенте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова назвал Израиль террористическим государством, а также заявил, что если он продолжит свою «бойню», то будет проклят во всем мире.
Турецкий лидер сравнил разочарование, которое, по его мнению, непременно постигнет Израиль, с тем, которое испытала Армения во время карабахского конфликта, передает издание Yeni Safak. Говоря о еврейском государстве как о террористическом, Эрдоган подчеркнул, что имеет ввиду прежде всего убийство солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) иностранных журналистов, мирных жителей и детей в секторе Газа.



Президент Турции также добавил, что предпримет все возможные усилия, чтобы организаторы геноцида палестинского народа понесли заслуженное наказание. Понятно, что при этом Эрдоган имел ввиду израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого ранее отказался считать собеседником. Накануне, 14 ноября, турецкое министерство юстиции направило в Генеральную прокуратору запрос с требованием возбудить против Нетаньяху уголовное дело о геноциде палестинцев.

Читайте также:

«Геноцид на глазах у всего мира»: Турция подала иск в МУС против Нетаньяху

Турция планирует провести конференцию по ядерному разоружению Израиля

Эрдоган: Из-за палестино-израильского конфликта доверие Турции к ЕС пошатнулось
#убийство
#израиль
#уголовное президент
#армения
#лидер
#реджеп тайип эрдоган
#турция
Читайте нас в
ВОЗ потеряла связь с больницей в секторе Газа, в которую вошли израильские военные
ВОЗ потеряла связь с сотрудниками больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа
15 ноября 2023, 15:53

Фото: iStock/e-crow

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что организация потеряла связь с сотрудниками палестинской больницы. Соответствующую информацию он разместил в социальной сети Х.
Прежде армия обороны Израиля сообщала, что в медицинском учреждении «Аш-Шифа» в секторе Газа, проводится «точная» военная операция. Военные заверяли, что гражданским лицам не будет ничего угрожать.
 
Глава ВОЗ подчеркнул, что вторжение вооруженных сил Израиля в больницу вызывают опасения. По его словам, в госпитале находится около девяти тысяч человек. Гебрейесус заявил, что связь с сотрудниками госпиталя в настоящее время потеряна. 
 
Читайте также:

Bloomberg: Власти США разочаровываются действиями Израиля против ХАМАС

Байден одобрит проект о финансировании без помощи Израилю и Украине

Директор больниц Газы заявил, что ЦАХАЛ вторглась в клинику, атаковав пациентов
#военные
#армия
#воз
#израиль
#палестина
#война
#больница
Читайте нас в
Маск заявил, что Залужный ценит жизни солдат, а Зеленский превратился в мясника
15 ноября 2023, 15:38

Фото: Сайт Кремля

Украинский лидер Владимир Зеленский превратился в мясника, который совершенно не ценит жизни солдат, об этом написал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
«Я думаю, что Залужный ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле», - прокомментировал ситуацию Маск.

Зеленский же, по мнению бизнесмена, напротив, превратился в мясника. 

Напомним, в последнее время СМИ всё чаще стали говорить о вспыхнувшем между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским конфликтом. Всё началось после скандального интервью, которое Залужный дал британскому журналу The Economist. В нём главком заявил, что уже не надеется на победу ВСУ в конфликте и признал провал украинского контрнаступления.

Зеленского уже пророчат в главные конкуренты Зеленского на предстоящие президентские выборы в 2024 году.

Читайте также: 

«Тогда будут прорывы»: Украинский генерал заявил о необходимости уволить Залужного

Арестович* заявил о конфликте между Зеленским и военными

В офисе Зеленского рассказали о планах по увольнению Залужного

*Внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#выборы
#интервью
#всу
#владимир зеленский
#илон маск
#украина
#солдаты
#сво
Читайте нас в
На Украине уничтожили еще один памятник русскому поэту
В Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину
15 ноября 2023, 15:18

Фото: iStock/sandsun

В Киеве демонтировали памятник поэту Александру Пушкину. Об этом сообщило агентство УНИАН.
Прежде памятник неоднократно оскверняли вандалы: его обматывали тряпками и скотчем, пачкали краской. Перед сносом монумента, его вновь облили краской красного цвета. На постамент была нанесена надпись: «деколонизацию не остановить». 
 
Снести памятник русскому поэту требовала общественность, пишет агентство. 
 
Ранее в подконтрольном Киеву Львове был снесен памятник советской женщине-космонавту Валентине Терешковой. Также был демонтирован еще один памятник Пушкину, расположенный на территории киевской гимназии. Киевские власти заявляют, что намерены уничтожить все объекты, имеющие отношения к русским традициям и искусству. 
 
Читайте также:

На Украине демонтировали «Мать-Родину»

В Ростове-на-Дону 7 ноября открыли бюст барона Врангеля

Во Власихе открыли памятник герою России протоиерею Михаилу Васильеву


 
#памятник
#украина
#россия
#сво
#пушкин
#снос
Читайте нас в
Достижения.рф