Путин: О детях участников СВО необходимо заботиться, как о своих собственных

Фото: kremlin.ru
О детях участников спецоперации необходимо заботиться также, как о своих собственных, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым.
На встрече президент РФ обсудил с главой республики вопросы поддержки семей участников специальной военной операции, а также их детей.
Напомним, этим летом власти Подмосковья выделили для детей участников спецоперации около 3 тыс бесплатных путевок в оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.
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«Так и продолжайте, ладно? Здесь все важно. Но то, что вы сказали про детей, это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них как о своих собственных», - прокомментировал ситуацию российский лидер.
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Евгения Парфентьева