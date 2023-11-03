Путин о начале СВО: У нас не было другого выбора, на нас уже напали

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Глава РФ Владимир Путин объяснил, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.
«У нас не было другого выбора, на нас уже напали», - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с членами Общественной палаты России по экономике.
Напомним, 24 февраля 2022 года глава РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. 1,5 года спустя, России уже удалось вернуть себе Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области, а также освободить от нацистского гнёта киевского режима всех живущих там граждан.
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