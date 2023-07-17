Путин о теракте на Крымском мосту: Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся

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Президент России Владими Путин заявил, что поручил ФСБ и другим силовым ведомствам разобраться в случившемся.
Он также подчеркнул, что ждет конкретных предложений по безопасности, так как совершен уже второй террористический акт на Крымском мосту.
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Анастасия Крестьянова