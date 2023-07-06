Путин обеспокоен сокращением численности населения в Ставропольском крае

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым выразил обеспокоенность тем, что в регионе сокращается численность населения.
6 июля, в четверг, состоялась рабочая встреча президента с губернатором Ставропольского края. На мероприятии обсудили социально-экономические показатели. Затронули и меры поддержки, которые оказываются участникам спецоперации.
При этом Путин отметил, что в регионе хорошая природа и погода, а также неплохие показатели роста экономики.
Читайте также:
Путин высказался о попытках запретить российскую культуру
В Ставрополье задержали подполковника МВД за хищение 3,6 миллиона рублей
Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать заправку в Ставропольском крае
«У вас, смотрю, стройка подрастает, аварийного жилья меньше, чем в целом по стране. Но что беспокоит - это сокращение численности населения основного», - сказал глава государства губернатору Ставропольского края.
Читайте также:
Путин высказался о попытках запретить российскую культуру
В Ставрополье задержали подполковника МВД за хищение 3,6 миллиона рублей
Обмотанный проводами мужчина угрожал взорвать заправку в Ставропольском крае
Элина Позднякова