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Российский лидер Владимир Путин обозначил базовый приоритет России в ТЭК, в эфире «Россия 24».
«Базовый приоритет РФ в ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) – обеспечение национального рынка, будем увеличивать его емкости», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее Путин провел масштабное выступление на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что его речь в Сочи была информационной, а не поучающей. Так, модератор Фёдор Лукьянов после мероприятия назвал Путина «добрым учителем», на что президент ответил, что не собирался никого учить, целью его речи было донесение до россиян и политических деятелей из других стран официальной позиции правительства Российской Федерации.
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