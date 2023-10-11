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Путин обозначил базовый приоритет России в ТЭК

Базовый приоритет России в ТЭК - это обеспечение национального рынка
11 октября 2023, 14:42
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обозначил базовый приоритет России в ТЭК, в эфире «Россия 24».

«Базовый приоритет РФ в ТЭК (Топливно-энергетический комплекс) – обеспечение национального рынка, будем увеличивать его емкости», - прокомментировал ситуацию Путин.

Ранее Путин провел масштабное выступление на площадке дискуссионного клуба «Валдай». Он заявил, что его речь в Сочи была информационной, а не поучающей. Так, модератор Фёдор Лукьянов после мероприятия назвал Путина «добрым учителем», на что президент ответил, что не собирался никого учить, целью его речи было донесение до россиян и политических деятелей из других стран официальной позиции правительства Российской Федерации.

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#комплекс
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Путин: Палестина так и не получила статус суверенного государства
11 октября 2023, 16:06

Фото: kremlin.ru

Палестина так и не получила статус самостоятельного и суверенного государства, заявил российский лидер Владимир Путин «Россия 24».
«Изначально, когда принималось решение о создании Государства Израиль, было принято одновременно параллельно и решение о создании второго государства. Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», - прокомментировал ситуацию Путин. 

Ранее Путин заявил, что не понимает, почему США стягивают авианосные группы к Израилю, это усугубляет ситуацию. 

Отметим, Ближневосточная страна Палестина на данный момент имеет статус частично признанного государства. Из 193 стран, входящих в состав Организации Объединенных Наций, независимость Палестины признали более 130.

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Путин: Решение проблем Палестины попытались подменить подачками
11 октября 2023, 16:05

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что США попытались подменить решение фундаментальных проблем Палестины материальными подачками, однако Россия всегда считала это недостаточным. Об этом он рассказал в рамках пленарное заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».
«По сути - попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками. Конечно, это очень важно для людей, которые живут имеют низкий уровень жизненный, важно решать социально-экономические вопросы», - пояснил Путин.

Однако, по его словам, всегда было понятно, что этих действий недостаточно. Таким образом, российский лидер считает, что необходимо решать фундаментальные политические вопросы. В первую очередь необходимо создать суверенное Палестинское государство.

 Ранее Путин заявил, что Россия поддерживает создание суверенного Палестинского государства. По его словам, изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было параллельно принято решение о создании второго государства Палестина. Израиль создан, а Палестина не состоялась в качестве самостоятельного государства.

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Путин обвинил США в усугублении ситуации на Ближнем Востоке
Путин: Стягивание авианосных групп США к Израилю усугубляет ситуацию
11 октября 2023, 15:48

Фото: kremlin.ru

Стягивание Соединенными Штатами авианосных групп к Израилю только усугубляет ситуацию, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Не понимаю, почему США стягивают авианосные группы к Израилю, это усугубляет ситуацию», - прокомментировал ситуацию глава РФ. 

Ране Путин заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей.

Вчера спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в эскалации палестино-израильского конфликта напрямую виноваты западные страны, которые бесконтрольно поставляли оружие Украине. По его словам, искать виновных в кровопролитии на территории Израиля и Палестины не стоит, их имена итак известны - Джозеф Байден, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц.

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#израиль
#сектор газа
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#владимир путин
#сша
#авиация
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В атаках на Израиль обвинили Huawei: как китайский смартфон обманул разведку
Al Bawaba: израильская разведка пропустила атаку ХАМАС из-за смартфонов Huawei
11 октября 2023, 15:44

Фото: istock/ffikretow

Группировка ХАМАС начала операцию на территории Израиля, которая стала неожиданностью для армии страны. Военные эксперты признали провал израильской разведки и назвали атаку палестинской группировки самой успешной за последние десятилетия. Редакция «Радио 1» расскажет, почему «Хуавей» обвинили в том, что израильская разведка не смогла вовремя раскрыть планы ХАМАС и правда ли, что смартфоны китайского производителя невозможно прослушать.

Война Израиля и Палестины

 
Сектор Газа начал наносить ракетные удары по израильской территории 7 октября. Затем вооруженные боевики группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля и установили контроль над некоторыми районами и военными объектами. Атака боевиков стала неожиданностью для израильской армии, которую фактически застали врасплох. 

Среди военных экспертов и аналитиков ходят мнения, что причиной, по которой Израиль оказался не готов к масштабной атаке со стороны сектора Газа, могли стать смартфоны Huawei китайского производства, которыми пользуются палестинцы.


Почему Huawei не поддается прослушке


По информации портала Al Вawaba, лидеры группировки ХАМАС отдают предпочтение смартфонам Huawei, которые обеспечивают достойный уровень безопасности и не позволили разведке Израиля взломать данные о готовящейся атаке и приготовиться к нападению.

Высокому уровню защиты информации в смартфонах способствовало то, что ряд технологических компаний США запретили китайским производителям пользоваться их системами и вынудили Huawei заняться разработкой собственных аналогов, взломать которые оказалось непросто.

«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля
«Надо иметь яйца»: Востоковед Сатановский объяснил провал Израиля

Бывший разведчик и один из основателей крупнейшей террористической группировки Эймин Дин подтвердил доводы экспертов и заявил, что именно Huawei не позволил Израилю заранее узнать о планах палестинского движения ХАМАС, приводит его слова издание Al Вawaba.
 

ХАМАС обманул разведку Израиля

 
Агентство Reuters назвало еще одну причину, по которой действия боевиков ХАМАС стали для израильской армии неожиданностью. Источник, близкий к руководству палестинской группировки рассказал, что члены формирования выстроили в секторе Газа макеты израильского поселения, где отрабатывали высадку десанта и иные штурмовые действия. Израиль был осведомлен о проводимых «тренировках», однако не рассчитывал, что ХАМАС вторгнется в регион. Собеседник издания пояснил, что по мнению израильских властей, сектор Газа был сосредоточен на решении экономических вопросов и начинать войну не планировал. Оказалось, что на виду у армии обороны Израиля группировка ХАМАС готовилась к нападению.

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#израиль
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#контроль
#регион
#атака
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Путин: Россия поддерживает создание государства Палестина
11 октября 2023, 15:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает создание суверенного палестинского государства. Об этом он рассказал в рамках пленарное заседания международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Изначально, когда принималось решение о создании государства Израиль, было параллельно принято решение о создании второго государства Палестина. Изначально речь шла о создании двух независимых суверенных государств. Израиль создан, а Палестина не состоялась в качестве самостоятельного государства», - напомнил Путин.

Он подчеркнул, что Россия выступает за исполнение решении ООН и создание государства Палестины. Эта позиция, по словам российского лидера, известна всем сторонам.

Путин также отметил, что в США и Израиле существует много сторонников создания палестинского государства, однако верх берут те силы, которые предпочитают силовое решение.

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#сша
#россия
#израиль
#оон
#путин
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Путин рассказал, как мусульмане воспринимают палестинскую проблему
Путин: палестинская проблема не прошла мимо людей, исповедующих ислам
11 октября 2023, 15:39

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Палестинская проблема сказывается на каждом человеке, исповедующим ислам, и воспринимается им как крайняя несправедливость. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Он рассказал, что накануне обсуждал конфликт между Израилем и Палестиной с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. 

Путин отметил, что при решении вопроса о создании государства Израиль одновременно и с теми же правами создавалось государство Палестина. То есть, изначально речь шла о создании двух независимых стран. 

По словам главы государства, несправедливость заключается как раз в этом, поскольку полноценное суверенное государство Израиль было создано, а Палестина так и не получила обещанной независимости.

Также Путин добавил, что исконно палестинские территории были заняты Израилем, в частности, с помощью вооружённых конфликтов. 

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#владимир путин
#израиль
#сектор газа
#война
#ислам
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«Оставьте в покое детей и женщин!»: Путин обратился к Израилю и Палестине
Путин призвал минимизировать гражданские потери в конфликте Израиля и Палестины
11 октября 2023, 15:38

Фото: kremlin.ru

В конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Ожесточение в Израиле и Палестине очень большое, но нужно стремиться к минимизации гражданских потерь, детей и женщин оставьте в покое» , - прокомментировал ситуацию Путин. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля. Израиль ответил на вторжение бомбардировками стратегических и жилых строений, которые продолжаются и сейчас.

Сегодняшней ночью стало известно, что в вооруженное противостояние Израиля и Палестины вступила Сирия. Часть снарядов пересекла границу и попала на территорию страны, часть, по предварительной информации, упала в незаселенной местности.

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#владимир путин
#израиль
#сектор газа
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Песков: Власти РФ принимают меры для преодоления трудностей авиакомпаний
11 октября 2023, 15:28

Фото: kremlin.ru

Российские силы принимают меры для решения проблемы авиакомпаний, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Правительством принимаются меры, эта тема чрезвычайно важна для нас с учетом нашей географии: транспортная доступность регионов - это один из абсолютных приоритетов. Встречаемся с новыми вызовами - ищем новые пути решения», - прокомментировал ситуацию Песков. 

Вчера «Коммерсанту» стало известно, что авиакомпания S7 Airlines сократит осенне-зимнее расписание на 10–15% относительно прошлого года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo.

Однако, пресс-секретарь главы РФ заверил, что эта проблема находится в процессе решения и постоянно находится на повестке у авиационных властей.

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#дмитрий песков
#авиация
#правительство
#самолёты
#авиакомпании
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Израилю предрекли войну на пять фронтов
Le Beck: На Ближнем Востоке заявили, что Израилю грозит война на пять фронтов
11 октября 2023, 15:28

Фото: istock / Nancy Anderson

Эксперты предсказали Израилю войну на пять фронтов. Об этом рассказал немецкий таблоид Bild, ссылаясь на специалистов ближневосточного центра Le Beck.

«Мы имеем дело с очень длительным конфликтом, который дает множество отправных точек для более широкой эскалации», — выразили мнение эксперты.
Авторы отмечают, что Иран с его союзниками выставили проблему палестинцев опорой своей идеологией и поэтом не могут оставаться в стороне. Эксперты обратили внимание на нападения со стороны Ливана. Помимо этого, они призывают не списывать со счетов атаки со стороны Сирии или даже Ирака и Йемена.

В материале пишут, что в израильская сторона воздерживается от обвинений Ирана, понимая, что это может усугубить ситуацию и загнать привести к многосторонней войне. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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