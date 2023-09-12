Путин обратился к США по поводу переговоров с Украиной

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Если США уверены, что Украина готова к переговорному процессу, пусть они отменят указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в рамках выступления на пленарной заседании ВЭФ.
«Что касается переговорного процесса, если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры», - уточнил Путин.
Некоторое время назад американский госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что киевские власти якобы готовы к началу переговоров с РФ. Однако, тогда он отмечал, что Украина пойдет на это лишь в том случае, если инициатива будет исходить именно от российской стороны.
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Татьяна Лаврова