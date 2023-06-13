Путин обратился к желающим независимости украинцам

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Владимир Путин: украинцы не должны создавать угроз для России, если хотят жить в независимом государстве
Президент России Владимир Путин сообщил, что желающие жить в независимости украинцы не должны создавать угроз для Российской Федерации.
Президент также отметил, что к такому выбору украинцев следует относиться с уважением, при условии отсутствия угроз для России.
Ранее «Радио 1» сообщало о начале крупномасштабного наступления ВСУ.
«Что касается кого-то, кто хочет на Украине чувствовать себя украинцем и жить в независимом государстве — да ради бога. Но тогда не создавайте угроз для нас», — заявил Путин во время встречи с военными корреспондентами.
Ранее «Радио 1» сообщало о начале крупномасштабного наступления ВСУ.
Екатерина Коршунова