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Путин обсудил двусторонние отношения с премьером Венгрии Орбаном

Путин встретился с премьером Венгрии Орбаном на форуме «Один пояс - один путь»
17 октября 2023, 12:25
Фото: iStock/Oleksandr Filon

Фото: iStock/Oleksandr Filon

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.

Глава российского государства отметил, что из-за современных геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений государств ограничены. Путин подчеркнул, что со многими странами Европы у России сохраняются и модернизируются отношения. К одной из таких стран российский лидер причислил Венгрию.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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#лидер
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Израиль нанёс удары по больнице и госпиталю в Газе
17 октября 2023, 12:44

Фото: iStock/e-crow

Израиль ударил по больнице и госпиталю в Газе.
Минздрав Палестины сообщает, что Израиль нанёс удары по европейской больнице и Эмиратскому полевому госпиталю, который находится на шоссе для эвакуации беженцев в секторе Газа, передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле ливанских приграничных районов. Сообщается, что обстрел был совершен преимущественно по населенным пунктам. В результате произведенного со стороны Израиля обстрела есть пострадавшие, но их точное число остается неизвестным.

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в применении снарядов с белым фосфором, которые запрещены Женевской конвенцией. По информации объединения, ЦАХАЛ применил боеприпасы для обстрела Ливана и сектора Газа.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
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Путин оценил товарооборот между Россией и Венгрией
Путин: товарооборот России и Венгрии упал на 35% в этом году
17 октября 2023, 12:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что товарооборот РФ и Венгрии упал на 35% за первые 7 месяцев этого года. Об этом Путин сообщил во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на полях форума «Один пояс, один путь» в КНР.
Глава российского государства отметил, что необходимо подумать, что сделать в этом направлении для исправления ситуации. Путин добавил, что к счастью, это «не отыгрывает» показателей 2022 года.

Ранее Путин подчеркнул, что со многими странами Европы у России сохраняются и модернизируются отношения. К одной из таких стран российский лидер причислил Венгрию.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь». Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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#владимир путин
#президент
#китай
#отношения
#лидер
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Орбан заверил Путина, что Венгрия никогда не хотела противостоять России
Орбан: Венгрия никогда не хотела противостоять России
17 октября 2023, 12:34

Фото: сайт Кремля

Венгрия никогда не хотела противостоять России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан в рамках переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России», - заявил Орбан Путину.

По его словам, Венгрия всегда хотела наладить отношения с Россией и расширять двусторонние контакты. Он подчеркнул, что этого удалось добиться.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина для участия в международном форуме «Один пояс, один путь», где и произошла его незапланированная встреча с Орбаном. Глава российского государства пробудет в Пекине два дня — 17 и 18 октября.

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#владимир путин
#президент
#китай
#отношения
#венгрия
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Стало известно, когда Финляндия возведёт стену на границе с Россией
Финляндия построит заграждение на границе с РФ зимой 2024 года
17 октября 2023, 12:23

Фото: iStock/Ruma Aktar

Финляндия планирует начать строить забор на границе с Россией зимой 2024 года.
РИА Новости, ссылаясь на пограничную охрану Финляндии, пишет, что на строительство забора с РФ власти Финляндии выделили 139 млн евро. Пилотный участок заграждения уже построен в районе города Иматра.
 
Выделенной суммы должно хватить на строительство примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км будут возведены в Юго-Восточной Финляндии. Там находятся самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. 8 км построят в Северной Карелии, ещё 5 км — в Кайнуу и Лапландии.
 
В данный момент в районе города Салла на севере Финляндии проходят испытания новые пути пересечения водно-болотной местности.

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#финляндия
#россия
#граница
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В Британии тысячи беженцев из Украины могут остаться на улице
В Британии тысячи украинских беженцев могут потерять жилье без финансирования
17 октября 2023, 12:13

Фото: iStock/Vera_Petrunina

В Великобритании беженцы из Украины могут остаться без жилья при прекращении финансирования программы «Дома для Украины». Такие данные следуют из доклада Национальным финансово-контрольным управлением Великобритании (NAO).
Программа «Дома для Украины» предлагала британцам приютить у себя беженцев из Украины не менее чем на шесть месяцев. За это они ежемесячно получали пособие в размере 350 фунтов в первый год. При этом в последующие 12 месяце им выплачивали 500 фунтов.

«По мере прекращения спонсорской поддержки риск остаться без жилья будет возрастать», - говорится в документе.

Уточняется, что финансирование спонсоров программы завершится в марте следующего года. По ней проживают в Британии 130 тысяч украинских беженцев. В случае прекращения выплат все они могут потерять предоставленное им жилье.

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#пособие
#жильё
#финансирование
#программа
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В России создали дрон-сапер, способный дистанционно подрывать мины
В России создали дрон-сапер «Стрекоза», способный дистанционно подрывать мины
17 октября 2023, 12:02

Фото: iStock/vadimrysev

Технический директор предприятия-разработчика этого беспилотника АО «Группа защиты-ЮТТА» Игорь Стукало заявил, что в РФ создан дрон «Стрекоза» для обнаружения и ликвидации мин с дистанционным радиоэлектронным подрывом, передает РИА Новости.
Стукало пояснил, что, если на территории имеются мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки. Сообщается, что вес дрона-сапера составляет двенадцать килограмм, а продолжительность полета — пятьдесят минут.

Беспилотник «Стрекоза» может работать, как в ручном, так и в автоматическом управлениях. По словам Стукало, дрон-сапер был передан на опытную эксплуатацию в ВС РФ, по итогам которой «Стрекоза» получила положительные отзывы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. 

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#россия
#беспилотник
#дрон
#вс рф
#кндр
#ракеты
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Лукашенко: Запад пытается обернуть ближневосточный конфликт против Ирана
Лукашенко: Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана
17 октября 2023, 11:58

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана. Об этом сообщает агентство Белта.
Белорусский президент призвал Иран к сотрудничеству, чтобы совместно противостоять западным выпадам. Лукашенко также отметил, что на данный момент обстановка в мире накаляется.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Вашингтон может воспользоваться палестино-израильским конфликтом для нападения на Иран. Соболев подчеркнул, что Вашингтон играет ключевую роль в этом конфликте, ему выгодно палестинско-израильское противостояние из-за растягивания сил.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сша
#президент
#новости
#иран
#лукашенко
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В Европе разгорелся скандал из-за фон дер Ляйен
Politico: в ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий
17 октября 2023, 11:45

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политики Европейского союза обвиняют главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении своих полномочий. Об этом сообщает Politico.
Сообщается, что последний незапланированный визит фон дер Ляйен в Израиль вызвал недовольную реакцию со стороны европейских парламентариев, так как глава Еврокомиссии во время своей поездки не передала их призывы к Тель-Авиву соблюдать международное право в секторе Газа.

Один из европейских дипломатов сравнил поведение фон дер Ляйен с королевским поведением, которое, безусловно, не одобряет большинство политиков. По мнению обозревателей, это может подорвать будущую поддержку главы Еврокомиссии, если она решит баллотироваться на второй срок.

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#израиль
#поездки
#право
#евросоюз
#ек
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Иран готов к превентивным ударам: последние новости войны в Израиле
17 октября 2023, 11:27

Фото: iStock/timyee

Военное столкновение между Палестиной и Израилем длится на протяжении десяти дней. Конфликт вновь перешел в активную фазу после вторжения членов группировки ХАМАС на израильские территории 7 октября. Боевики взяли несколько районов и военных объектов под контроль. Израильская армия обороны (ЦАХАЛ) в качестве ответных действий на вторжение группировки, начала наносить ракетные удары по сект сектору Газа. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе, как Израиль намерены поддерживать США и о том, почему президенту Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль.

Израиль заявил о намерении уничтожить ХАМАС


Созданное в Израиле временное правительство утвердило цели военной операции в секторе Газа. Первоочередным станет полная ликвидация военного потенциала палестинской группировки ХАМАС. Кроме того, операция направлена на освобождение заложников. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что война займет время, а для победы потребуется твердость и готовность к самопожертвованию. Он назвал палестинское движение «новой версией нацизма» и предупредил о мощном ответе за любые действия группировки в регионе. Нетаньяху также заявил, что ливанская группировка «Хезболла» и стоящий за ней Иран также должны иметь ввиду, что на любые атаки будут приняты ответные меры.


Байден посетит Израиль


Президент США Джо Байден отправится в Израиль 18 октября. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ABC News. По его словам, поездка американского лидера в Израиль будет визитом солидарности и во время встречи с властями страны он обсудит дальнейшие планы ЦАХАЛа относительно военной операции. Байден намерен выяснить, как израильская армия намерена проводить операцию, чтобы снизить количество жертв среди мирного населения.

Израиль запросил помощь у США


Израильское правительство запросило у США чрезвычайную помощь в размере 10 миллиардов долларов. Об этом сообщает The New York Times. По информации издания, запрашиваемая сумма превышает ту, которая должна быть предоставлена Израилю и Украине изначально.


Иран допустил возможность превентивных мер против Израиля


Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна готова к принятию превентивных мер, если будет создана угроза нападения со стороны Израиля. При этом министр отметил, что группы сопротивления созданы по всей стране и в случае необходимости, Иран сможет противостоять актам агрессии.

Последние новости войны в Израиле  


Израиль продолжает наносить удары по территории сектора Газа. Несмотря на призывы международного сообщества прекратить огонь, боевые действия не прекращаются. В ответ на обстрелы со стороны Израиля, сектор Газа выпустил десятки ракет. Местные СМИ сообщили о взрывах в Тель-Авиве и Иерусалиме, воздушная тревога срабатывала и в Ашкелоне.

ХАМАС называет заложников «гостями Газы»
ХАМАС называет заложников «гостями Газы»

Минувшей ночью ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов в секторе Газа.

Полиция Израиля намерена вооружать добровольцев для отражения атак со стороны группировки ХАМАС. 

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан озвучил сроки окончания вооруженного конфликта. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке завершится, когда палестинская группировка освободит заложников и сложит оружие.
  

Зеленскому отказали в визите в Израиль


Президент Украины Владимир Зеленский намеревался посетить Израиль совместно с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако израильские власти назвали возможную поездку «несвоевременной». Об этом сообщил израильский портал Ynet.

Жертвы войны в Израиле


Минздрав Палестины сообщил о 2,75 тыс. погибших в результате военных действий. Ранения получили 9,7 тыс. человек. В Израиле количество раненых превысило 3,7 тыс. человек, 1, 3 тыс. человек  погибли. В плену у членов группировки ХАМАС находится 199 человек.

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