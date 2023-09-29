Путин обсудил формирование добровольческих подразделений с Евкуровым и Трошевым

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым поднял тему о работе добровольческих подразделений в зоне спецоперации.
«На последней встрече мы говорили о том, что Вы займётесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции», - обратился Путин к Трошеву.
Он также отметил, что Трошев долгое время был в составе подобного подразделения и должен знать все о вопросах, которые нужно решать для успешной боевой работы.
Ранее стало известно, что Трошев является экс-командиром ЧВК «Вагнер» с позывным «Седой». По некоторым данным он будет курировать связь между добровольцами и Минобороны.
Читайте также:
Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми
В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации
На Украине заявили, что удары по России наносят завербованные россияне
Он также отметил, что Трошев долгое время был в составе подобного подразделения и должен знать все о вопросах, которые нужно решать для успешной боевой работы.
Читайте также:
Путин: Гарантии для всех участников спецоперации должны быть одинаковыми
В Генштабе ВС РФ раскрыли планы по мобилизации
На Украине заявили, что удары по России наносят завербованные россияне
Элина Позднякова