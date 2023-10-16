Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ас-Сиси

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Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси о конфликте Израиля и Палестины, о телефонном разговоре сообщили в канцелярии главы Египта.
«Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта», - прокомментировала ситуацию египетская сторона.
В канцелярии добавили, что лидеры сошлись в вопросе необходимости мирных переговоров, а также обеспечении безопасности мирных жителей.
Ранее Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону пути прекращения ударов Израиля по сектору Газа.
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