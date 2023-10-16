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Путин обсудил палестино-израильский конфликт с ас-Сиси

16 октября 2023, 17:37
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси о конфликте Израиля и Палестины, о телефонном разговоре сообщили в канцелярии главы Египта.
«Состоялось обсуждение дипломатических шагов для взятия ситуации под контроль и недопущения распространения насилия и конфликта», - прокомментировала ситуацию египетская сторона.

В канцелярии добавили, что лидеры сошлись в вопросе необходимости мирных переговоров, а также обеспечении безопасности мирных жителей.


Помимо этого, как Путин, так и ас-Сиси считают, что для устранения конфликта необходимо решить его причину - обеспечить суверенитет Палестинскому государству.

Ранее Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили по телефону пути прекращения ударов Израиля по сектору Газа.

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Политолог Светов: Суверенитет РФ — гарантия того, что нас невозможно подавить
16 октября 2023, 17:46

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Политолог Юрий Светов заявил, что гарантия России обеспечивает тот факт, что ни одна страна не сможет совершить нападение на нашу страну.
Он отметил, что ожидания президента США Джо Байдена по поводу России оказались провальными, поскольку даже за последние несколько лет наша страна очень сильно изменилась и стала сильнее.

«Президент России постоянно подчеркивает, что учёные и инженеры должны слушать то, о чём говорят участники СВО, внимательно изучать их предложения по использованию оружия и боеприпасов. Мы приобрели опыт, который отсутствует у американцев. Суверенитет России — это гарантия того, что ни у США, ни у других стран не получится нас подавить. Мы ни на кого не рассчитываем и ни от кого не ждём помощи. Мы готовы сами себя защищать и имеем для этого достаточно возможностей», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

А военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя слова Джо Байдена об объединении России и Европы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что все высказывания Байдена, в том числе, касающиеся и нашей страны, являются в каком-то смысле предвыборной гонкой.

«Но в данном случае идёт борьба за президентский портфель, а в этом президентском портфеле тоже есть технологии, которые обеспечивают победу», — сказал в беседе с «Царьградом» Кошкин.

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#страны
#политолог
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#россия
#политика
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Ушаков предположил, что Путин и Си Цзиньпин могут обсудить ряд вопросов тет-а-тет
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин могут провести переговоры с формате тет-а-тет
16 октября 2023, 17:40

Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин могут обсудить ряд вопросов после участия в основных переговорах. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он уточнил, что переговоры сторон пройдут в два этапа 18 октября. Первый этап будет совместным с представителями других государств, принимающих участие в форуме «Один пояс, один путь», а второй пройдёт в узком составе. 

Ушаков предположил, что Путин и Си Цзиньпин могут продолжить общение вне рамок узкого состава, то есть, тет-а-тет. Это будет закрытый формат, поэтому обсуждаемые темы останутся в стороне от широких кругов общественности. 

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#владимир путин
#китай
#россия
#встреча
#форум
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Ушаков раскрыл детали поездки Путина в Китай
Путин на форуме в Китае встретится с руководителями Вьетнама и Таиланда
16 октября 2023, 17:25

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Китай встретиться в лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса. Не исключены и другие встречи, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Он отметил, что встречи пройдут 17 октября в ходе форума «Один пояс, один путь». После переговоров с руководителями Вьетнама и Таиланда глав делегаций поприветствует председатель КНР Си Цзиньпинь, затем последуют фотосессия и торжественный приём.

А руководителей Монголии и Лаоса Путин пригласил в свою резиденцию, где пройдут переговоры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл совещание с главами министерства обороны, ФСБ, СВР, Росгвардии и представителем МИД.

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#владимир путин
#китай
#таиланд
#встреча
#форум
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Кулеба оценил влияние ситуации в Израиле на конфликт на Украине
Кулеба: конфликт в Израиле не должен отвлечь внимание от конфликта на Украине
16 октября 2023, 17:20

Фото: iStock/sandsun

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем не долно отвлечь мировое сообщество от конфликта на Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках пресс-конференции по итогам встречи с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи.
«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть. Новый кризис не должен отвлечь внимание от другого кризиса, потому что все взаимосвязано», - заявил Кулеба.

Он также рассказал, что западные союзники Украины уверяют Киев в том, что военная поддержка Киева будет продолжаться и дальше, также будет начинаться поддержка Израиля.

Ранее американский журналист Гарланд Никсон посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому как можно быстрее бежать из страны, иначе его ждут неприятности. Он отметил, что уже скоро Зеленского начнут обвинять во всех неудачах, которые потерпела украинская армия и вся страна, поэтому ему следует бежать из страны.

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Ракетами ХАМАС обстрелян центр Израиля
16 октября 2023, 17:12

Фото: istockphoto/silverjohn

Воздушная тревога в крупных городах Израиля снова предупреждает о ракетных атаках со стороны палестинского движения ХАМАС. Взрыв прогремел в центре Иерусалима.
Боевики военного крыла движения обстреляли также Тель-Авив. По воздушным целям в основном удачно отработали системы израильской противовоздушной обороны — «Железный купол» пока функционирует, передает телеграм-канал Readovka. Но одной ракете все-таки удалось прорваться. Она взорвалась на окраине города, в лесном массиве. Информации о пострадавших пока не поступало.

В это время в Иерусалиме проходило заседание Кнессета, на котором ранее выступал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Члены израильского правительства были вынуждены экстренно проследовать в бомбоубежище.

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#заседание
#министр
#израиль
#хамас
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Помощник Путина рассказал, планируется ли встреча лидера с Байденом
Ушаков: встреча Путина и Байдена на фоне конфликта в Израиле не планируется
16 октября 2023, 17:08

Фото: сайт Кремля

Встречи президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом на фоне вооружённого конфликта между Израилем и Палестиной не рассматриваются. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Отвечая на вопросы журналистов о возможных контактах двух президентов Ушаков отметил, что встречи не планируются. 

Ранее Джо Байден, рассказывая о планах на второй президентский срок, заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле. На что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил, что деменция Байдена не позволит ему оказать давление на Путина. По словам Медведева, американский президент не сможет реализовать задуманное, поскольку «уже забыл, что сказал». 

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#владимир путин
#джозеф байден
#встреча
#израиль
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Премьер Румынии заявил, что молдавский язык создала Россия
Премьер Румынии Чолаку: молдавский язык изобрела Россия для румын из Бессарабии
16 октября 2023, 16:51

Фото: iStock/starpik

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, поскольку его искусственно придумала Россия для румын, живущих в Бессарабии.
По его словам, молдавский язык не должен существовать, поскольку его никогда и не было, это якобы искусственно созданный язык.  

Чолаку утверждает, что молдавский язык придумала Россия для того, чтобы часть румын, живущая в Бессарабии, перестала связывать себя с Румынией. С того момента они начали представляться молдаванами, хотя на деле таковыми не являются. 

Премьер Румынии подчеркнул, что с Украиной был подписан ряд договорённостей, согласно которым Киев признает существование лишь румынского языка. 

Напомним, что в августе Марчел Чолаку обратиться к правительству Украины с просьбой признать несуществующим молдавский язык. 

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#румыния
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#россия
#язык
#украина
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Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» Израиля
16 октября 2023, 16:48

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил «Хезболлаху» и Ирану «жестким ответом» в ответ на любые атаки.
По словам израильского премьера, страна «даст жесткий ответ на любые атаки».

14 октября Нетаньяху провёл встречу в Тель-Авиве с высокопоставленными представителями силовых структур. На встрече присутствуют министр обороны Йоавом Галлантом, министр по стратегическим вопросам Роном Дермером, а также начальник генштаба армии Герци Халеви и директор разведки «Моссад» Давид Барнеа.

При этом, сегодня в канцелярии Нетаньяху опровергли информацию о пятичасовом режиме прекращения огня в секторе Газа.

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Израильтяне оборудуют танки самодельными «козырьками» для защиты от дронов

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#израиль
#премьер-министр
#иран
#сектор газа
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Израильтяне оборудуют танки самодельными «козырьками» для защиты от дронов
16 октября 2023, 16:26

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

На израильские танки Merkava Mk. IV у сектора Газа устанавливают самодельные «козырьки» для защиты от гранат, сбрасываемых с беспилотных летательных аппаратов. Конечно, нечто похожее уже давно используют российские танкисты в зоне специальной военной операции.
Тонкость ситуации в том, что ранее такое оригинальное и передовое решении было раскритиковано западной прессой как малоэффективное и значительно ухудшающее маскировку танка. Интересно, будут ли озвучены такие же критические замечания в адрес ЦХАЛ, задается вопросом телеграм-канал Mash.

Российские бойцы уже давно усвоили, что незатейливые конструкции из нескольких угловых профилей, которые они за схожесть конструкции прозвали «мангалами», прекрасно защищают экипаж танка от гранат, сбрасываемых с беспилотников, и от атак дронов-камикадзе. Отечественный «Уралвагонзавод» уже серийно устанавливает такую защиту на танки «Прорыв» и Т-72Б3М. Русский солдат в очередной раз опередил мировую инженерную мысль.

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#танки
#солдат
#израиль
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#сектор газа
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