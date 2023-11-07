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Путин обсудил с Белоусовым законопроект о технологической независимости

07 ноября 2023, 18:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя правительства страны Андреем Белоусовым. Вице-премьер на встрече рассказал главе государства о ходе работы над законопроектом о технологической политике.
Он сообщил, что в мае текущего года правительством была принята концепция технологического развития и практически параллельно была начата работа над законопроектом о технологической политике, который закрепит основные идеи этого документа, передает «РЕН ТВ». По словам Белоусова, данный законопроект уникален, так как ничего подобного в России ранее не было.

«По сути своей, это закон о реализации технологического суверенитета страны», — сказал первый вице-премьер.


Он также добавил, что законопроект объемный, но счел возможным остановиться на крупнейших проектах, на которые будет направлено свыше десяти миллиардов рублей инвестиций. Они направлены на создание конкретной продуктовой линейки в области станкостроения, микроэлектроники, дизелестроения, отдельных видов химии, медоборудования, а также фармацевтики и многом другом.

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#владимир путин
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Опрос Reuters и Ipsos: рейтинг одобрения Байдена снизился до 39%
07 ноября 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена снизился до 39%. Об этом говорят данные социологического опроса, проводимого Reuters и Ipsos.
Отмечается, что рейтинг американского президента в сентябре составлял 42 процента, а в прошлом месяце 40 процентов. По данным опроса, увеличилось количество людей, которые считают, что «международные войны и конфликты» являются главной проблемой для Вашингтона. Сообщается, что опрос проводили среди 1019 респондентов.

Ранее экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что внешняя политика президента США Джо Байдена стала провалом, которая привела только к недовольству избирателей.

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#опрос
#джозеф байден
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Бывший советник Пентагона раскритиковал фото Блинкена в Ираке
Макгрегор назвал необходимость Блинкену носить бронежилет в Ираке позором
07 ноября 2023, 19:58

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал позором фото государственного секретаря США Энтони Блинкена в бронежилете, сделанное во время его поездки в Ирак, на своей странице в социальной сети X.
«Блинкен во время своего визита в Ирак был одет в бронежилет. Это настоящий позор, что наш госсекретарь при любых обстоятельствах будет подвергаться подобной угрозе в любой точке мира», - прокомментировал ситуацию Блинкен. 

На прошлой неделе Энтони Блинкен совершил турне по Ближнему Востоку. Он посетил Израиль, Иорданию и Ирак.

В СМИ поездку Блинкена назвали провальной, поскольку стало ясно, что Соединенные Штаты уже не могут балансировать между поддержкой Израиля и признанием огромного количества жертв среди палестинского населения.

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#израиль
#блинкен
#сша
#поездки
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ХАМАС: Среди заложников обнаружили двух россиянок
07 ноября 2023, 19:19

Фото: iStock/graphixchon

Среди пленников ХАМАС обнаружили двух женщин с российским гражданством, об этом сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук в интервью для BBC.
Напомним, в ходе официального визита делегации ХАМАС в Москву представители движения заявляли о восьми пленных россиянах.

Сейчас же Марзук заявил, что боевики искали и нашли среди заложников двух женщин с гражданством РФ. Он также отметил, что движение обещает освободить обеих, но в настоящий момент сделать это невозможно из-за продолжающихся боевых действий. 

Когда израильская сторона прекратит удары по сектору Газа, то заложники будут переданы в руки сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), в завершении Марзук.

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#заложники
#плен
#хамас
#сектор газа
#израиль
#россияне
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«Беззастенчивая ложь»: Американских чиновников уличили во вранье о России
Посольство в Вашингтоне: США лгут о пытках военными РФ мирных жителей на Украине
07 ноября 2023, 19:06

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Соединенные Штаты Америки нагло лгут о пытках, которые российские военные, якобы, учиняют над мирными жителями Украины, об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.
«Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине», - прокомментировали ситуацию представители дипмиссии.

Так в посольстве отреагировали на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби в интервью для Fox News. Там представитель американского правительства заявил, что военнослужащие российской армии казнят и пытают мирных жителей. В российском посольстве эти слова назвали бездоказательными и циничными.

Представители дипмиссии также призвали США наконец очнуться и осознать, что рано или поздно им придется взять на себя ответственность за гибель невинных людей, которые скончались по ударами киевского режима, спонсируемого Штатами.

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#сша
#россия
#посольство
#сво
#украина
#военная
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Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ
07 ноября 2023, 18:58

Фото: iStock/Gabriel Shakour

Канада с 7 февраля 2024 года приостановит свое участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в заявлении канадского МИД.
Ранее стало известно, что Североатлантический альянс поддерживает решение союзников приостановить участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе после выхода из него РФ. Также члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и назвали такой шаг «подрывающим евроатлантическую безопасность». 

Напомним, в полночь на 7 ноября 2023 года Россия завершила окончательную процедуру выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Кроме того, также теряют свою юридическую силу ещё два обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года, устанавливающее максимальные уровни обычных вооружений и военной техники для шести государств-участников Варшавского Договора, и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

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#россия
#соглашения
#соглашение
#безопасность
#нато
#рф
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Индия испытала квазибаллистическую ракету Pralay
07 ноября 2023, 18:41

Фото: iStock/Alexyz3d

Министерство обороны Индии провело успешное испытание квазибаллистической твердотопливной ракеты малой дальности Pralay. Об этом сообщили в оборонном ведоомстве.
Отмечается, что запуск ракеты был осуществлен с острова Абдул-Калам у побережья восточного штата Одиша. Ракета успешно поразила учебную цель в заданном районе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ провела последнее успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Крылатая ракета «Буревестник» имеет ядерную установку и теоретически может преодолеть расстояние 1609 км. Предполагается, что даже при благоприятном исходе запуска понадобятся еще годы для оперативного развертывания.

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#владимир путин
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#страны
#ракета
#станции
#рф
#индия
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Депутат Рады Арьев удалил свой пост о скорой отставке главкома ВСУ Залужного
07 ноября 2023, 18:27

Фото: iStock/sandsun

Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев оперативно удалил свое сообщение о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров внёс представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, данную информацию опровергло уже множество источников.

Напомним, нардеп Арьев заявил, что министр обороны Украины Рустем Умеров внес президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако советник Офиса президента Сергей Лещенко опроверг данное сообщение. По его словам, депутат партии Порошенко произвел информационную диверсию против собственной страны. Он считает, что депутаты партии Порошенко будут утверждать, что спасли Залужного от увольнения, запустив в Сеть данный фейк.

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#депутаты
#страны
#министр
#всу
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РИА Новости: Израиль не дает согласия на эвакуацию россиян из Газы
07 ноября 2023, 18:13

Фото: iStock/rrodrickbeiler

В секторе Газа все готово для эвакуации россиян, однако Израил еще не дал на это разрешение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный дипломатический источник.
«К началу эвакуации россиян, соотечественников и граждан СНГ из Газы все готово. К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах"», - говорится в сообщении.

Уточняется, что российское посольство уже несколько раз обращалось с данным вопросом и получало ответы о скором положительном решении. Москва надеется, что Израиль в ближайшее время решит все эвакуационные проблемы.
 
Ранее РИА Новости сообщало, что эвакуация российских граждан из сектора Газы может быть проведена уже в ближайшие дни.

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#москва
#израиль
#эвакуация
#новости
#посольство
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Уволенный за русский язык киевский таксист назвал пассажирок «больными»
07 ноября 2023, 17:59

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Таксист, который лишился работы после языкового скандала в Киеве, заявил, что его возмутило поведение пассажирок, требовавших от него говорить только на украинском языке. Он посчитал женщин не вполне адекватными.
В разговоре с изданием «Страна.ua» мужчина рассказал, что пассажирки передергивали и «лезли на рожон» из-за языка. Он отметил, что всегда считал своей основной обязанностью безопасную доставку клиентов до места назначения, а вовсе не разговоры «по душам» на любом языке.

«Я знаю украинский язык, но я с юго-востока, там все так разговаривают, на русском. Нас так учили», — сказал таксист.

Он добавил, что мотор включил, но с места так и не тронулся. В конце концов мужчина объявил беспокойным дамам, что они больные и просто высадил их.

Женщины снимали происходившее на видео и пожаловались на таксиста. После инцидента компания, предоставлявшая услуги перевозок, заблокировала лицензию водителя и отстранила его от работы.

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