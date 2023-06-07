Путин обсудил с Эрдоганом теракт на Каховской ГЭС

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию происшествия на Каховской ГЭС
Президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В администрации президента Турции добавили, что Эрдоган предложил создать комиссию по расследованию разрушения Каховской гидроэлектростанции с участием экспертов из России, Украины, ООН и международного сообщества, в том числе Анкары.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее Радио 1 сообщало, что Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по экспорту зерна. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Владимир Путин констатировал, что киевские власти с подачи своих западных кураторов по-прежнему делают опасную ставку на эскалацию боевых действий, совершают военные преступления, открыто используют террористические методы, организуют диверсии на российской территории. Наглядный пример тому — варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе», — цитирует агентство текст соответствующего резиза.
В ночь на вторник, 6 июня, ВС Украины обстреляли Каховскую ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции. Предположительно, удар был совершен из РСЗО «Ольха». После этого начался нерегулируемый сброс воды, в связи с чем местные власти объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий. Российская сторона назвала произошедшее терактом.
Ранее Радио 1 сообщало, что Путин и Эрдоган обсудили устранение препятствий по экспорту зерна. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян