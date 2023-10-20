Путин обсудил с генконструктором «ОДК-Авиадвигатель» двигатель ПД-35

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин 19 октября провёл рабочую встречу с генконструктором АО «ОДК-Авиадвигатель», академиком РАН Александром Иноземцевым. Об этом пишут «Известия».
Российский лидер и академик обсудили производство тяжелых авиадвигателей ПД-35 и ПД-14. По словам Иноземцева, на ПД-14 в настоящее время летают три борта МС-21.
Уточняется, что всего сделано восемь двигателей такого типа. На 2024 запланировано изготовление 12, потом — ещё 24.
В свою очередь Путин оценил слова академика положительно.
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Уточняется, что всего сделано восемь двигателей такого типа. На 2024 запланировано изготовление 12, потом — ещё 24.
«Я не помню, чтобы мы таким темпами за последние 30 лет наращивали объемы серийного производства. Мы настроены», — подчеркнул Александр Иноземцев.
В свою очередь Путин оценил слова академика положительно.
«Ну а теперь, как я сказал, ПД-35 и поручения. Готовность полная», — добавил глава государства.
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Диана Аванесян