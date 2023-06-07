Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынок энергоносителей

Фото: сайт Кремля
Путин и Мухаммед бен Сальман обсудили обеспечение стабильности на рынке энергоносителей
Президент РФ Владимир Путин в среду, 7 июня, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В ходе переговор стороны обсудили развитие торговых связей, а также энергетические, логистические и инвестиционные проекты. Кроме того, представители двух стран затронули тему обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.
В релизе говорится, что Путин и Мухаммед бен Сальман высоко оценили уровень кооперации в рамках ОПЕК+.
Ранее Радио 1 сообщало, что Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом теракт на Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В ходе переговор стороны обсудили развитие торговых связей, а также энергетические, логистические и инвестиционные проекты. Кроме того, представители двух стран затронули тему обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей.
Ранее Радио 1 сообщало, что Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Эрдоганом теракт на Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян