Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении обсудили по телефону ситуацию в Карабахе и армяно-российские отношения. Об этом сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
Напомним, Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября оборонное ведомство страны сообщило, что с 13:00 ведение огня прекращено.
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