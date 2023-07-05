Путин обсудил с Пашиняном в телефонном разговоре ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин и премьер Никол Пашинян поговорили по телефону и обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном рассказал о готовности и дальше оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор инициировала армянская стороны.
В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, вопросы обеспечения транспортного сообщения по Лачинскому коридору.
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Мария Фирсова