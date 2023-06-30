Путин обсудил с премьером Индии Моди отказ Украины от переговоров

Фото: сайт Кремля
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Моди и сообщил об отказе Украины от решения конфликта дипломатическим путем
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, об этом сообщила пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.
Глава государства, в ходе беседы, обратил внимание на отказ Украины от решения конфликта дипломатическим путем и оценил обстановку в зоне проведения СВО. Премьер Индии, в свою очередь, выразил понимание российскому лидеру и поддержал его действия по обеспечению безопасности в стране и защите законности.
Пресс-служба также сообщила, что Путин и Моди намерены продолжить сотрудничество и укреплять стратегическое партнерство.
Читайте также:
Премьер Индии Моди заявил о партнерстве с США в области обороны
Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину
Глава государства, в ходе беседы, обратил внимание на отказ Украины от решения конфликта дипломатическим путем и оценил обстановку в зоне проведения СВО. Премьер Индии, в свою очередь, выразил понимание российскому лидеру и поддержал его действия по обеспечению безопасности в стране и защите законности.
Читайте также:
Премьер Индии Моди заявил о партнерстве с США в области обороны
Россия стала четвертым по значимости торговым партнером Индии
ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг доверия Путину
Анастасия Крестьянова