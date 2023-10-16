Путин обсудил с президентами Сирии, Ирана, Палестины и Египта ситуацию в Газе

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с лидерами стран Ближнего Востока заявил, что палестино-израильский конфликт может перерасти в региональную войну. Об этом пишет «Газета.ru».
Уточняется, что российский лидер провёл переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров стороны выразили обеспокоенность конфликтом, обострившимся в Израиле, а также гуманитарным кризисом в секторе Газа.
Путин подчеркнул, что любые формы насилия в отношении мирных граждан являются неприемлемыми.
Лидеры восточных стран в свою очередь пришли к общему мнению, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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«Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну», — добавили в Кремле.
Лидеры восточных стран в свою очередь пришли к общему мнению, что причиной эскалации стал длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. Президент РФ заявил, что решить палестинские проблемы необходимо согласно международным правовым нормам, которые предусматривали бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего с Израилем в безопасности и мире.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Диана Аванесян