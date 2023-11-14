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Путин обсудил с президентом Египта конфликт в секторе Газа

Путин обсудил с ас-Сиси конфликт в секторе Газа и освобождение заложников
14 ноября 2023, 23:18
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщили на сайте Кремля. Российский лидер выразил глубокую тревогу по поводу увеличивающегося числа жертв среди мирного населения в секторе Газа.
В сообщении указывается, что обсуждалась острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Оба лидера выразили серьезную озабоченность по поводу значительного роста числа жертв среди мирных граждан, включая тысячи детей и женщин.

Президент Путин выразил благодарность Египту за всестороннюю поддержку в проведении эвакуации российских граждан из сектора Газа. Также отмечается важность немедленного прекращения насилия, освобождения заложников и неукоснительного предоставления гуманитарной помощи мирному населению Газы.


Оба лидера подчеркнули схожесть своих подходов к решению ситуации в регионе, включая создание независимого Палестинского государства на основе общепризнанных международных правовых норм. Это государство должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.

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#путин
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Белый дом не комментирует данные о расследовании подрыва «Северных потоков»
Кирби отказался комментировать данные о вине Киева в подрыве «Северных потоков»
14 ноября 2023, 23:47

Фото: iStock/trekandshoot

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался предсказать возможные действия США в случае подтверждения причастности Украины к инцидентам, связанным с трубопроводами «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.
«Я не буду предвосхищать текущее расследование, касающееся происшествий с трубопроводами „Северный поток — 2“ и „Северный поток — 1“. И, конечно, я не буду делать гипотетических предположений относительно возможных результатов этого расследования», - заявил Кирби.
Он подчеркнул, что основное внимание Белого дома направлено на обеспечение Украины всем необходимым, включая удовлетворение критически важных потребностей.

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#песков
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Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали
14 ноября 2023, 23:39

Фото: iStock/ronstik

Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов и исполняющий обязанности министра строительства региона Михаил Асеев были задержаны после проведения обысков, сообщил источник в правоохранительных органах 14 ноября «Известиям».
По данным источника, завтра планируется рассмотрение вопроса о применении к ним меры пресечения, и следствие планирует обратиться с ходатайством об их аресте.

Ранее сообщалось о проведении обысков у Кудряшова и в здании регионального министерства. Также отмечалось, что бывшего председателя правительства Самарской области, подавшего в отставку 14 ноября, подозревают в превышении должностных полномочий.

По одной из версий, Кудряшов, находившийся на посту главы правительства с 2019 года, предположительно содействовал выделению из бюджета 200 миллионов рублей на строительство метростанции «Самарская» компании «Волгатрансстрой». Впоследствии проект был отменен, однако средства не вернулись в бюджет.

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Прокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на дело против Нетаньяху
14 ноября 2023, 23:11

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Генпрокуратура Стамбула направила запрос в Минюст на возбуждение уголовного дела против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает CNN Turk.
«Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху», — говорится в публикации.

Отмечается, что Турция требует, чтобы израильский премьер предстал перед судом.

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#генпрокуратура
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#израиль
#суд
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«Больше не нужен»: Во Франции заявили о желании НАТО убрать Зеленского
Французский политик Филиппо: НАТО хочет избавиться от Зеленского
14 ноября 2023, 22:26

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

НАТО изменило свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому – теперь североатлантический альянс хочет убрать его. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (ранее Twitter).
Политик заявил, что нарратив организации в отношении украинского президента кардинально изменился. Филиппо предположил, что сейчас Соединенные Штаты желают избавиться от «своего подопечного», что является «классический приемом».

Он также отметил, что сейчас Зеленскому угрожают из-за вероятной отмены президентских выборов в Украине в 2024 году. В то же время, администрация Штатов хочет обвинить Украину в причастности к диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Филиппо заключил, что военные действия перешли на Ближний Восток и «Зеленский больше не нужен».

Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что тяжёлая ситуация в зоне боевых действий в скором времени вынудит украинских военнослужащих требовать отставки президента страны Владимира Зеленского.

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#сша
#украина
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США предупредили о последствиях перехвата оружия в Оманском заливе
Полянский предупредил США о последствиях за перехват оружия в Оманском заливе
14 ноября 2023, 21:41

Фото: istock / alexkich

США столкнутся с последствиями, если продолжат перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и будут переправлять его Украине. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, пишут РИА Новости.

По словам Полянского, ВСУ полностью провалилась в зоне спецоперации. Он считает, что провал украинского контрнаступления не оправдывает подобные шаги Вашингтона.

«Если они со стороны Вашингтона продолжатся, США ждут самые серьезные последствия», — предупредил Полянский.
Он также отметил, что действия Штатов выглядят цинично. Попытки Вашингтона использовать действующие международные санкции в отношении Йемена, чтобы продвигать свои весьма далекие от достижения мира в этой стране корыстных задач.

Ранее сообщалось, что в Словакии официально заявили о прекращении отправки вооружения на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Геноцид на глазах у всего мира»: Турция подала иск в МУС против Нетаньяху
Турция подала иск к Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в Газе
14 ноября 2023, 19:53

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Правящая в Турции Партия справедливости и развития подала иск к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд, выдвинув обвинения в геноциде в секторе Газа. Об этом сообщает адвокат партии Метин Кюлюнк в соцсети X (Ранее Twitter).

«Сегодня, представляя совесть граждан Турецкой Республики, мы подали иск в Международный уголовный суд в Гааге против Гитлера 21-го века, израильского премьер-министра Нетаньяху», — выразил недовольство Кюлюнк.
По словам юриста, премьер-министр Израиля должен ответить перед судом за  учиненный им в анклаве геноцид и преступления против человечности. Уточняется, что иск был подан совместно с двумя коллегами через турецкий Минюст, который направит документ из 23 страниц в МУС.

Адвокаты заявляют, что Нетаньяху применяет запрещенное международными конвенциями оружие в Газе «на глазах у всего мира».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о гуманитарной паузе от боевых действий в городе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#турция
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Политолог Шафир опроверг склонение КНР перед США на фоне приезда СИ в Штаты
14 ноября 2023, 19:37

Фото: istockphoto.com/WD Stuart

Политолог-международник Тимур Шафир заявил, что приезд китайского лидера Си Цзиньпина в США для встречи с американским президентом Джо Байденом вовсе не является признаком того, что Китай склонился перед Штатами.
«Если посмотреть на подоплёку этой будущей встречи, Си Цзиньпин едет туда с конкретными целями, которые для него вполне достижимы. Он едет в США как представитель одной из сверхдержав мира. Этот визит по значимости и эпохальности можно сравнить с поездкой 37-го американского президента Ричарда Никсона в СССР или визитом Леонида Брежнева в США», — отметил в беседе с «Царьградом» Шафир.

Тем временем американская сторона назвала целью приезд китайского лидера стабилизацию контактов и предотвращение скатывания к возможному конфликту.

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#сша
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В Кремле ответили на заявления президента Молдавии о России
Песков заявил, что Санду не учитывает итоги выборов, где ее партия проиграла
14 ноября 2023, 19:23

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления президента Молдавии. Он заявил, что Майя Санду не учитывает итоги прошедших в стране выборов, где ее партия проиграла.

Так он ответил на заявления Санду про то, что у Молдавии нет общих тем для обсуждения с РФ. ПО словам Пескова, результаты голосования говорят обратное: гражданам Молдавии ближе сторонники сбалансированного выстраивания международных отношений. 

«Имеется в виду в том числе и нецеленаправленная линия на свертывание какого-либо диалога с Россией», — заявил Песков.
Он также подчеркнул, что в стране много сторонников развития сотрудничества с Москвой.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в расследовании диверсии на «Северных потоках» всё чаще фигурирует украинский след. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-госсекретарь США Помпео войдет в совет директоров оператора «Киевстар»
14 ноября 2023, 18:38

Фото: iStock/Ruslan Danyliuk

Бывший государственный секретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео займет место в совете директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар».
«Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майкл Ричард Помпео», - говорится в сообщении оператора.
Помпео в 2020 году приезжал на Украину с рабочим визитом и встречался с президентом страны Владимиром Зеленским.

Кроме того, гендиректор телекоммуникационного холдинга Veon, в состав которого и входит «Киевстар», Каан Терзиоглу стал главой совета директоров крупнейшего сотового оператора Украины.

При этом в компании уточнили, что данные изменения в совете директоров указывают на приверженность компании VEON Украине, которая также хочет принять участие в восстановлении страны.

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