Путин обсудил с президентом Египта конфликт в секторе Газа

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси, сообщили на сайте Кремля. Российский лидер выразил глубокую тревогу по поводу увеличивающегося числа жертв среди мирного населения в секторе Газа.
В сообщении указывается, что обсуждалась острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Оба лидера выразили серьезную озабоченность по поводу значительного роста числа жертв среди мирных граждан, включая тысячи детей и женщин.
Президент Путин выразил благодарность Египту за всестороннюю поддержку в проведении эвакуации российских граждан из сектора Газа. Также отмечается важность немедленного прекращения насилия, освобождения заложников и неукоснительного предоставления гуманитарной помощи мирному населению Газы.
Оба лидера подчеркнули схожесть своих подходов к решению ситуации в регионе, включая создание независимого Палестинского государства на основе общепризнанных международных правовых норм. Это государство должно сосуществовать в мире и безопасности с Израилем.
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Президент Путин выразил благодарность Египту за всестороннюю поддержку в проведении эвакуации российских граждан из сектора Газа. Также отмечается важность немедленного прекращения насилия, освобождения заложников и неукоснительного предоставления гуманитарной помощи мирному населению Газы.
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Артем Кузьмин