Путин обсудил с Совбезом РФ внутреннюю стабильность

Фото: сайт Кремля
Глава государства Владимир Путин предложил Совету безопасности России обсудить в ходе совещания внутреннюю стабильность страны.
Отмечается, чтов ходе совещания с президентом России, выступили с докладами главы ряда ведомств.
Слово было предоставлено главе ФСБ Александру Бортникову, руководителю СВР Сергею Нарышкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
На оперативном заседании были обсуждены вопросы укрепления внутренней стабильности страны в сложившихся, на сегодняшний день, условиях.
Прежде, Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки, которые приняли участие в мирной миссии по вопросам украинского конфликта.
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Слово было предоставлено главе ФСБ Александру Бортникову, руководителю СВР Сергею Нарышкину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Прежде, Кремль опубликовал совместное заявление России и стран Африки, которые приняли участие в мирной миссии по вопросам украинского конфликта.
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Анастасия Крестьянова