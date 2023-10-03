Путин обсудил с Советом безопасности развитие российского Севера

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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы, связанные с развитием российского Севера. В частности, будут затронуты проблемы и задачи функционирования Северного морского пути.
Открывая совещание, российский лидер предложил вместе с темой, касающейся Севморпути, обсудить также проблемы разработки континентального шельфа и некоторые другие вопросы, после чего передал слово главе министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.
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Александр Бойцов