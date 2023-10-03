Радио1
Главная / Новости / Политика/ Путин обсудил с Советом безопасности развитие российского Севера

Путин обсудил с Советом безопасности развитие российского Севера

03 октября 2023, 19:48
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совета безопасности РФ предложил обсудить вопросы, связанные с развитием российского Севера. В частности, будут затронуты проблемы и задачи функционирования Северного морского пути.

В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, глава Минприроды Александр Козлов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

Открывая совещание, российский лидер предложил вместе с темой, касающейся Севморпути, обсудить также проблемы разработки континентального шельфа и некоторые другие вопросы, после чего передал слово главе министерства природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову.

Читайте также:

Путин поддержал идею запрета бесплатного перехода компаний на свои энергосети

Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»

Путин: БРИКС — это не военный союз, а площадка для выработки решений

#дмитрий медведев
#сергей шойгу
#сергей лавров
#вячеслав володин
#разработки
#совещание
#валентина матвиенко
#михаил мишустин
#министр
#лидер
#рф
Читайте нас в
Политолог Кот рассказал, как армяне относятся к ситуации в стране
Политолог Кот: армяне не поддерживают проамериканскую политику Армении
03 октября 2023, 20:06

Фото: iStock/Wirestock

В настоящее время существует две Армении: «оболваненная Западом» и «христианская, дружественная по отношению к России». С таким заявлением в беседе с Общественной службой новостей выступил политолог и публицист Юрий Кот.
Он отметил, что армяне не поддерживают позицию премьер-министра страны Никола Пашиняна, который действует исключительно в интересах США. 

По словам собеседника ОСН, Пашиняну осталось недолго «царевать» в Армении, поскольку большое количество армян, вернувшихся из Нагорного Карабаха, пополнят ряды жителей, недовольных этой власть. 

В заключение Кот прокомментировал слова Пашиняна о том, что он ни за что не оставит свой пост словами: «Ну что ж, посмотрим! Не уйдет — так вынесут!». И добавил, что всем понятно, что, вероятнее всего, Пашинян приедет к Путину, нежели наоборот. 

Читайте также:

Политолог Платошкин: Армения повторяет ошибки столетней давности

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда

В Армении заявили о скором завершении переезда всех желающих из Карабаха
#армения
#нагорный карабах
#россия
#политика
Читайте нас в
На Западе культивируется идея о прекращении помощи Украине
Guardian: На Западе набирает мощные обороты идея о прекращении помощи Украине
03 октября 2023, 20:04

Фото: iStock/Oakozhan

Западные страны все чаще обсуждают идею о прекращении помощи Украине, об этом журналистка Габи Хинслифф написала в статье для The Guardian.
«Идея о том, что мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину, мощно набирает обороты», - прокомментировала ситуацию Хинслифф.

По словам обозревателя, Украина и страны Запада совершили равноценный обмен. Западным странам было выгодно организовать вооруженный конфликт с РФ, но не подвергать риску своих военнослужащих, Украине же требовалась финансовая поддержка. 

Однако, время идет, кошельки западных политиков пустеют, а Россия даже и не думает сдаваться. Именно поэтому, Запад уже не видит смысла в продолжении этого дорого и бесперспективного противостояния, заключила Хинслифф.

Читайте также: 

«Бесконечная война»: Стало известно, что затеяли США на Украине

Welt: Обещание Бербок о расширении ЕС — пустое и невыполнимое

CNN: Летом США требовали от Киева антикоррупционных реформ в обмен на помощь
#россия
#конфликт
#украина
#страны
#поддержка
#запад
#рф
Читайте нас в
Welt: Обещание Бербок о расширении ЕС — пустое и невыполнимое
03 октября 2023, 18:48

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

В понедельник глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который скоро будет простираться от Луганска до Лиссабона. Журналист Пауль Ронцхайнер назвал это обещание абсолютно пустым.
В эфире немецкого телеканала Welt он напомнил, что сейчас Луганск принадлежит России. В связи с этим журналист задался вопросом: каким образом Украине удастся войти в состав Евросоюза вместе с Луганском? Ронцхайнер назвал высказывание главы немецкого внешнеполитического ведомства пустыми словами, за которыми ничего не стоит.

Он также добавил, что Запад вряд ли способен помочь вернуть Украине какие-либо территории, раз даже не может вовремя поставлять киевскому режиму вооружения.

Ранее депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет расценил высказывание Бербок как покушение на территориальную целостность России.

Читайте также:

«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза

«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала будущее Евросоюза

Der Spiegel: Немцы освистали Шольца и Бербок из-за поставок оружия Киеву

#журналист
#крым
#депутат
#запад
#вооружения
#покушение
Читайте нас в
CNN: Летом США требовали от Киева антикоррупционных реформ в обмен на помощь
03 октября 2023, 18:07

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Госдепартамент США в конце нынешнего лета направлял киевскому руководству ноту с требованием проведения антикоррупционных реформ. Это объявлялось условием для дальнейшего получения Украиной помощи от Вашингтона.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на нескольких американских чиновников. Речь идет не только о борьбе против взяточничества в стране, но и об участии в программе Международного валютного фонда (МВФ), подразумевающей перекрытие путей отмывания денег и каналов финансирования терроризма.

По словам одного из чиновников, послание Вашингтона заключалось также в том, что если какие-либо из переданных Украине средств будут использованы неправомерно, но это поставит под угрозу всю финансовую помощь стране.

Читайте также:

«Бесконечная война»: Стало известно, что затеяли США на Украине

В США назвали сомнительные достижения ВСУ при контрнаступлении

В США предупредили Украину о надвигающейся катастрофе

#помощь
#перекрытие
#послание
#сша
#украина
Читайте нас в
В городском округе Серпухов назначены выборы в Совет депутатов
03 октября 2023, 17:10

Фото: Мособлизбирком

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Серпухов состоятся в декабре этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале Мособлизбиркома.
«2 октября в газете «Серпуховские Вести» и в «Вестнике Избирательной комиссии Московской области» было опубликовано решение территориальной избирательной комиссии города о назначении выборов на 10 декабря 2023 года. Дата публикации решения о назначении выборов считается официальным стартом избирательной кампании», – говорится в сообщении.
Выборы будут проходить по смешанной избирательной системе: единый избирательный округ определит 10 депутатов, а четыре пятимандатных избирательных округов – 20.   Также Мособлизбирком принял решение о голосовании на выборах депутатов Советов депутатов городского округа Серпухов в течение двух дней – 9 и 10 декабря.

Серпуховичи признаны лучшими в конкурсе «Служба спасения 112 глазами детей»

В зону проведения СВО передали вездеход из Серпухова

В Серпухове состоится расширенный приём жителей в формате «выездной Администрации»


 

 
 
#серпухов
#выборы
#депутаты
#совет депутатов
#голосование
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Силуанов пообещал россиянам прибавку к пенсии
Размер средней пенсии в России составит 23 244 рубля
03 октября 2023, 16:30

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Размер средней пенсии в России после индексации в 2024 году составит чуть больше 23,2 тысячи рублей. Об этом сообщил во время своего выступления в Совете Федерации министр финансов РФ Антон Силуанов.
Глава ведомства уточнил, что индексация выплат в следующем году будет произведена в соответствие с прогнозируемым уровнем инфляции, который ожидается в пределах 7,5%. Общий объем расходов на индексацию пенсионных выплат в 2024 году составит чуть менее 600 миллиардов рублей.

Также согласно проекту бюджета РФ на период 2024-2026 годов планируется и индексация прожиточного минимума пенсионеров. В 2024 году — на 7,5%, в 2025 году — на 9,5%, в 2026 году — на 10,3%. В 2023 году федеральный размер прожиточного минимума пенсионера составляет 12 363 рубля.

Читайте также:

Подмосковный омбудсмен Фаевская восстановила пенсионеру право на бесплатное получение инсулина

Россиянам рассказали, что будет с пенсиями через 10 лет

Юрист назвал главную ошибку при выходе на пенсию

#индексация
#рф
#пенсия
#министр
Читайте нас в
«Бесконечная война»: Стало известно, что затеяли США на Украине
FN: Конфликт на Украине стал очередной бесконечной войной США
03 октября 2023, 16:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Соединенные Штаты превратили конфликт на Украине в бесконечную войну, об этом пишет Fox News.
«Украина официально стала новой бесконечной войной Америки», - прокомментировали ситуацию в FN.

По словам журналистов, нынешний американский лидер Джо Байден продолжает политику, которую проводили его предшественники в Афганистане и Ираке. 

Fox News отметили, что и завершиться этот конфликт может по сценарию предыдущих - опустошением бюджета США.

При этом, ранее американское издание The New York Times заявило, что российская армия разработала успешную тактику, которая позволяет сдерживать контрнаступление ВСУ. Журналисты эту тактику российской армии окрестили «тактика эластичной обороны».

Читайте также: 

Российские силы нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое

Соскин: Отсутствие военно-промышленного комплекса погубит Украину

Генерал Салюков: ВС России впервые применили для Т-90М снаряды «Тельник» в СВО

 
#сша
#конфликт
#армия
#журналисты
#украина
#лидер
#всу
#байден
#джо байден
#контрнаступление
Читайте нас в
Матвиенко объяснила «трухой в голове» излишнее давление на муниципальные власти
03 октября 2023, 16:12

Фото: сайт Кремля

Ставропольский губернатор на заседании Совета Федерации пожаловался на ненужные предписания и попросил не давить на муниципальные власти. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что после введения моратория на проверки бизнеса, надзорные органы с двойным упорством взялись за муниципальные власти.
Глава Ставропольского края также пожаловался, что на регионы и муниципалитеты оказывается давление с помощью никому не нужных предписаний. Он добавил, что власти вынуждены обращаться в суд и просить отложить исполнение предписаний, так как для этого отсутствуют бюджетные возможности. 

Председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко согласилась, что с введением моратория на проверки бизнеса проверяющие и контролирующие органы активизировали свою деятельность в отношении муниципальных властей и унитарных предприятий. Она привела в пример случай в Туве, где Росприроднадзор наложил на предприятие штраф в размере 18 миллиардов рублей. Такие действия Матвиенко объяснила «трухой в голове» у проверяющих. Спикер Совфеда добавила, что после таких штрафов предприятие останавливается, закрывается, возникает безработица.

Читайте также:

Экс-глава Росприроднадзора Митволь приговорён к 4,5 годам лишения свободы

Cуд обязал предприятие прекратить незаконную деятельность

Матвиенко: Экономика России преодолела самый тяжелый период

#суд
#проверки
#штраф
#муниципалитеты
#предприятие
#безработица
#валентина матвиенко
#регионы
Читайте нас в
Власти Украины заткнули Залужного, наставив на него дуло пистолета
Макгрегор: Залужному приказали молчать после жалоб на проблемы в ВСУ
03 октября 2023, 15:40

Фото: iStock/ipopba

Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного заставили замолчать, после того, как он пожаловался на проблемы в украинской армии, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«В частных разговорах Залужный говорил правду, но его игнорировали и сказали ему заткнуться и заниматься своим делом. Возможно, ему приказали сделать так под дулом пистолета», - прокомментировал ситуацию Макгрегор. 

При этом, по мнению эксперта, позиция Залужного уже не имеет такого значения, как прежде, поскольку большинство решений в украинской армии принимаются из-за рубежа западными союзниками Киева. 

Ранее стало известно, что в основу дела Залужного легли факты халатности со стороны высшего руководства ВСУ Украины, в том числе и плохое качество минирования объектов. Уже были опрошены несколько генералов, сейчас в стране начали называть процесс «делом Залужного».

Читайте также: 

NYT: Россия применяет эффективную тактику эластичной обороны

Российские силы нанесли мощный контрудар на участке Работино — Вербовое

Соскин: Отсутствие военно-промышленного комплекса погубит Украину
#всу
#сво
#украина
#сша
Читайте нас в
Достижения.рф