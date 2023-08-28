Путин обсудил с врио губернатора Омской области Хоценко развитие региона

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Об этом сообщает сайт Кремля.
Главной темой встречи стало социально-экономическое развитие региона. Врио губернатора подчеркнул, что выручка в оборонной сфере составила 50 млрд рублей, что вдвое больше показателей прошлого года. В области сельского хозяйства также отмечается благоприятная обстановка. Так, несмотря на природные изменения, обрушившиеся на Россию этим летом, планируется собрать около трёх млн тонн зерна.
Также Хоценко рассказал о планах развития недвижимости в регионе. За ближайшие 10 лет в Омской области планируется построить два миллиона квадратных метров жилья. Из них 5% будут передаваться детям-сиротам и людям, выселенным из аварийного жилья.
Кроме того, за 2023-2024 годы откроются восемь новых школ. Такого роста строительства не наблюдалось в регионе уже порядка 10 лет.
По завершении беседы Путин высоко оценил вклад Хоценко в развитие разных отраслей региона.
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Также Хоценко рассказал о планах развития недвижимости в регионе. За ближайшие 10 лет в Омской области планируется построить два миллиона квадратных метров жилья. Из них 5% будут передаваться детям-сиротам и людям, выселенным из аварийного жилья.
По завершении беседы Путин высоко оценил вклад Хоценко в развитие разных отраслей региона.
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Анастасия Чинкова