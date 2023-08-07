Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и сирийский вопрос

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Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече обсудят возвращение к зерновой сделке. Также в разговоре затронут сирийский вопрос, отношения Баку и Еревана и другие, говорится в статье газеты Hürriyet, которая ссылается на собственные источники.
«"Зерновой коридор" на первом месте. Президент Эрдоган предложил направлять российское зерно в бедные африканские страны после переработки в пшеницу в Турции. Ожидается, что Путин сделает соответствующий жест в рамках "зернового коридора"», - говорится в статье.
Также добавляется, что Путин и Эрдоган обсудят свои торговые отношения, проект Зангезурского коридора, а также вопросы, касающиеся Сирии.
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Элина Позднякова