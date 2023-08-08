Путин обсудит с главой МЧС нормативы для высотного деревянного строительства

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Президент России Владимир Путин принял участие в совещании, посвященном вопросам развития в стране строительной отрасли. Там он сообщил, что планирует в ближайшие день-два встретиться с главой МЧС Александром Куренковым для обсуждения нормативной базы для высотного деревянного строительства.
Как отмечалось во время совещания, деревянное строительство в настоящее время активно развивается во многих российских регионах, а потому разработка актуальной нормативной базы для этой отрасли имеет важное значение.
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