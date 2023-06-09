Путин обсудит с Пашиняном региональные проблемы

Фото: сайт Кремля
Российский лидер признался в том, что рад видеть премьера и высказал намерения обсудить текущую ситуацию в рамках двусторонних отношений. Глава российского государства также озвучил предложение об обсуждении региональных проблем, о которых лидеры говорили на прошлой встрече в Москве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, о начале наступательных действий можно судить из-за использования украинской стороной стратегических резервов.