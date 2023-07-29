Путин обсуждал ситуацию на Украине с африканской миссией до двух часов ночи

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что глава российского государства обсуждал с африканскими лидерами ситуацию на Украине до двух часов ночи. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, обсуждения закончились в районе двух часов ночи.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Об этом Песков сообщил во время встречи с журналистами. Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме.
По словам Пескова, краткое совместное заявление по Украине будет выпущено сразу после согласования.
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Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи главы государства с африканскими лидерами готовится краткое совместное заявление по Украине. Об этом Песков сообщил во время встречи с журналистами. Отмечается, что после публичных заявлений Владимира Путина и Сирила Рамафосы обсуждение шло в закрытом режиме.
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Екатерина Коршунова