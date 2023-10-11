Путин обвинил США в усугублении ситуации на Ближнем Востоке

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Стягивание Соединенными Штатами авианосных групп к Израилю только усугубляет ситуацию, заявил российский лидер Владимир Путин в эфире «Россия 24».
«Не понимаю, почему США стягивают авианосные группы к Израилю, это усугубляет ситуацию», - прокомментировал ситуацию глава РФ.
Ране Путин заявил, что в конфликте между Израилем и Палестиной необходимо минимизировать потери среди гражданских, но, прежде всего, оставить в покое женщин и детей.
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