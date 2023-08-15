Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад «вкачивает миллиарды долларов в неонацистский режим».
Глава российского государства также отметил, что по этой причине увеличивается продолжительность конфликта на Украине.
Ранее Путин заявил, что НАТО продолжает наращивать свой потенциал, использует военные и невоенные средства давления. Он также указал на намерения США перенести свой военный потенциал в космос.
По словам главы государства, ряд стран осуществляет попытки, направленные на то, чтобы столкнуть народы между собой и провоцируют конфликты.
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Екатерина Коршунова