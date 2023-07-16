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Президент России Владимир Путин положительно оценил ход специальной военной операции на Украине. Он отметил героизм российских войск, а также а также безуспешность попыток противника прорвать оборону в ходе наступления.
На вопрос о том, какие задачи стоят перед Российской Федерацией на следующем этапе, президент России пообещал ответить позже, когда камеры будут выключены.
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Александр Бойцов