Путин оценил вероятность введения военного положения

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин: В целом в стране вводить военное положение нет необходимости
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с военкорами заявил, что в целом в стране вводить военное положение нет необходимости.
Говоря об обстрелах Белгородской области, глава государства отметил, что украинских формирований в регионе нет. Он также добавил, что атаку ВСУ на приграничные районы России можно было бы предвидеть и соответственно лучше подготовиться. Он таже заверил, что проблема будет решена.
Путин подчеркнул, что Россия не может и не будет действовать террористическими методами, потому что Россия - страна, а у Украины-режим. Он также высказался о введении военного положения и отметил, что необходимости в нем на территории всей страны- нет.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин допустил создание санитарной зоны на Украине.
Говоря об обстрелах Белгородской области, глава государства отметил, что украинских формирований в регионе нет. Он также добавил, что атаку ВСУ на приграничные районы России можно было бы предвидеть и соответственно лучше подготовиться. Он таже заверил, что проблема будет решена.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Владимир Путин допустил создание санитарной зоны на Украине.
Анастасия Крестьянова