Путин: ОДКБ отвечает за мир и безопасность на евразийском континенте

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В Минске стартовал саммит глав государств-участников Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе своего выступления на пленарном заседании Совета безопасности организации президент РФ Владимир Путин заявил, что ОДКБ отвечает за стабильность на континенте.
Также Владимир Путин рассказал, что ОДКБ развивает плодотворные контакты с естественными партнёрами, такими, например, как Шанхайская организация сотрудничества. Кроме того, в уходящем году участники организации провели целый ряд мероприятий по укреплению взаимодействия между странами-участниками и совершенствованию системы управления. Совместная деятельность ОДКБ способствует сближению государств и народов, сказал президент России в заключение.
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