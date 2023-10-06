Путин осудил террористическую атаку на военное училище в Сирии

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что после того как РФ отзовет ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США могут пообещать ратифицировать его со своей стороны. Об этом сообщает «Газета.Ru».