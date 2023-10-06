Путин осудил террористическую атаку на военное училище в Сирии

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Башару Асаду в связи с гибелью 89 человек в Сирии.
ТАСС пишет, что президент РФ Владимир Путин выразил Башару Асаду соболезнования после террористической атаки на военное училище в Хомсе, из-за которой погибли 89 человек.
Президент РФ попросил Асада передать слова сочувствия и поддержки семьям и пожелания выздоровления раненым. Также Путин отметил, что намерены и впредь тесно сотрудничать с сирийскими партнерами в борьбе с терроризмом.
Ранее сообщалось, что непринятие Западом интересов национальной безопасности Российской Федерации может стать началом разрушительной войны в Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).
По мнению бывшего советника, США с союзниками должны сделать неприятный выбор.
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«Решительно осуждаем это жестокое преступление, среди жертв которого много женщин и детей. Рассчитываем, что его организаторы понесут заслуженную кару», - заявил Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что непринятие Западом интересов национальной безопасности Российской Федерации может стать началом разрушительной войны в Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).
По мнению бывшего советника, США с союзниками должны сделать неприятный выбор.
«Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну», – заявил Макгрегор.Читайте также:
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Мария Фирсова