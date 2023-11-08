Путин: Отдельные страны стараются умышленно расшатать легитимную власть в СНГ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин полагает, что некоторые страны умышленно пытаются расшатать легитимную и законно избранную власть в государствах СНГ и обстановку в содружестве в целом. Он уверен, что подобные действия требуют скоординированной коллективной реакции.
Российский лидер также отметил, что действия недружественных стран, кроме выпадов в сторону власти в государствах СНГ, часто направлены на разрушение общественной стабильности и традиционных ценностей. Также они стремятся подорвать сложившиеся торговые, кооперационные и культурные связи, добавил Путин в своем видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов стран СНГ. Такие действия требуют не только ответной реакции, но и подчас превентивных мер, подчеркнул он.
По словам президента России, такие общие угрозы, как терроризм, организованная преступность, международная наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в области экономической, информационной, технологической и биологической безопасности, актуальны для всех стран СНГ.
Владимир Путин также выразил уверенность, что успешное сотрудничество по линии секретарей Советов безопасности государств СНГ поможет выработать методы и подходы для решения общих задач и поможет укрепить стабильность и безопасность участников содружества.
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По словам президента России, такие общие угрозы, как терроризм, организованная преступность, международная наркоторговля, незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в области экономической, информационной, технологической и биологической безопасности, актуальны для всех стран СНГ.
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Александр Бойцов