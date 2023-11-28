Путин отметил примитивизм западной культуры

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин в ходе Всемирного русского народного Собора указал на примитивизм западной культуры и сферы образования.
По словам главы государства, в настоящее время в западных странах наблюдается не только политика культуры отмены, но и фактическая отмена гуманитарного образования. Всё это ведёт к тому, что культура и образование становятся примитивными.
Президент добавил, что в школах на Западе наблюдается тенденция замены классических предметов лженауками, различными гендерными и иными направлениями.
Путин подчеркнул, что в России, наоборот, требуется прорыв в сфере культуры. Для этого следует взять пример у предков, которые и в традиционном, и в авангардном искусстве были первооткрывателями, которые задавали образцы для других стран.
Президент призвал использовать весь тот потенциал и те наработки, которые имеет Россия.
Однако, вместе с тем, Путин отметил важность развития современных технологий в образовании.
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Президент добавил, что в школах на Западе наблюдается тенденция замены классических предметов лженауками, различными гендерными и иными направлениями.
Президент призвал использовать весь тот потенциал и те наработки, которые имеет Россия.
Однако, вместе с тем, Путин отметил важность развития современных технологий в образовании.
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Анастасия Чинкова