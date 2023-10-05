Путин отметил серьезные изменения, произошедшие в мире за 20 лет

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что за двадцать лет в мире произошли серьезные изменения. Об этом Путин сообщил на пленарном заседании клуба «Валдай».
Российский лидер отметил, что когда происходит смена мирового устройства, время как будто сжимается.
Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что речь президента на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» будет крайне содержательной.
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Напомним, в этом году заседание клуба «Валдай» проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Главными темами обсуждения стали справедливая многополярность, а также вопросы по обеспечению безопасности и развитию для всех.
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Екатерина Коршунова