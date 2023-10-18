Путин отметил стремление России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай разделяют стремление к взаимовыгодному сотрудничеству и долгосрочному экономическому прогрессу с уважением к праву каждого государства на собственную модель развития.
Участие в форуме принимают более 4 тысяч человек из 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума запланированы переговоры между Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоятся в среду.
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