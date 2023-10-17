Путин отметил увеличение потока российских туристов в Таиланд

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Президент России Владимир Путин отметил увеличение туристов из России в Таиланд. Об этом он сказал в рамках встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином в Пекине.
«Увеличивается турпоток. За январь-сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян», - сказал глава российского государства.
Он также отметил, что в ближайшие два года планируется перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.
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